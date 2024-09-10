Narin cinayetinde yeni gelişme! 50 dakika boyunca orada kalmış
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın (8) cesedini dereye gizleyen Nevzat B.'ye (48) ait kırmızı otomobilin, 21 Ağustos'ta saat 15.40'ta küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu noktaya yakın bölgeye gelip park ettiği ve yaklaşık 50 dakika boyunca orada kaldığı ortaya çıktı. Narin Güran’ın 2009’da Diyarbakır Çocuk Hastalıları Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı. cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Emrah KIZIL-Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)
• 10 Eylül 2024 - 19:36 • Son Güncelleme:
Emrah KIZIL-Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)
• 10 Eylül 2024 - 19:36 • Son Güncelleme: