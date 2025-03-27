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Muş'un 38 yıllık ustası, yıpranan deri montları ilk günkü haline döndürüyor

Muşlu Kenan Bilir isimli usta, deri mont imalatında ve tamirinde 38 yıllık tecrübesiyle mesleğini yaşatıyor.

• 27 Mart 2025 - 16:23 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2025 - 16:23 • Son Güncelleme:
1Muşun 38 yıllık ustası, yıpranan deri montları ilk günkü haline döndürüyor

Muş’ta yaşayan 51 yaşındaki Kenan Bilir, 38 yıldır deri mont imalatı ve tamiri yaparak mesleğini sürdürüyor.

2Muşun 38 yıllık ustası, yıpranan deri montları ilk günkü haline döndürüyor

Henüz 15 yaşında iken başladığı bu zanaatta yılların tecrübesini taşıyan Bilir, yıpranan derin montları ustalıkla tamir ederek müşterilerine ilk günkü kalitesinde hizmet sunuyor.

3Muşun 38 yıllık ustası, yıpranan deri montları ilk günkü haline döndürüyor

Ömrünün büyük bir kısmını bu mesleğe adayan Bilir, el emeğiyle ürettiği montlarla bölgedeki birçok kişinin soğuk kış günlerinde en büyük yardımcısı oluyor.

4Muşun 38 yıllık ustası, yıpranan deri montları ilk günkü haline döndürüyor

Tam 38 yılı geride bırakan usta, mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

5Muşun 38 yıllık ustası, yıpranan deri montları ilk günkü haline döndürüyor

Bilir, mesleğinin zorluklarına rağmen işini severek yaptığını belirterek, "Ben, 51 yaşındayım ve Muş merkezde kendi deri mont atölyemi açtım. Burada hem deri mont üretimi yapıyor hem de yıpranan montların tamirini gerçekleştiriyorum. 38 yıldır bu sektördeyim ve atölyemdeki tüm üretim süreçlerini kendim yürütüyorum. Ayrıca, deri montların kısaltılması, daraltılması ve yıpranan bölgelerinin onarımıyla da ilgileniyorum. Ürünlerim, deri giyimi seven insanlara hitap ediyor çünkü deri hem şık hem de oldukça sağlıklıdır" dedi.