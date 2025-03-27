Muş'un 38 yıllık ustası, yıpranan deri montları ilk günkü haline döndürüyor

Bilir, mesleğinin zorluklarına rağmen işini severek yaptığını belirterek, "Ben, 51 yaşındayım ve Muş merkezde kendi deri mont atölyemi açtım. Burada hem deri mont üretimi yapıyor hem de yıpranan montların tamirini gerçekleştiriyorum. 38 yıldır bu sektördeyim ve atölyemdeki tüm üretim süreçlerini kendim yürütüyorum. Ayrıca, deri montların kısaltılması, daraltılması ve yıpranan bölgelerinin onarımıyla da ilgileniyorum. Ürünlerim, deri giyimi seven insanlara hitap ediyor çünkü deri hem şık hem de oldukça sağlıklıdır" dedi.