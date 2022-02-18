• 18 Şubat 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu
Nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı Mustafa Sandal (52) ile kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup çifti, düğün tarihini netleştirdi. Sosyetik güzel, davetiyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, müjdeli haberi duyurdu.
• 18 Şubat 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
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2020 yılında ilişkilerine bir şans daha tanıyan popçu Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un aşkı tam gaz devam ediyor. Çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.
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Melis Sütşurup ile haklarında çıkan 'evlilik' haberlerini doğrulayan Mustafa Sandal, "Evet birtakım hazırlıklar yapıyoruz ancak tarih konusunda henüz net bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. Parmağındaki tektaş yüzük ile dikkat çeken Sütşurup, "Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı." dedikten sonra, Sandal, "Onu henüz göremezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.
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