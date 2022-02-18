Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Melis Sütşurup ile haklarında çıkan 'evlilik' haberlerini doğrulayan Mustafa Sandal, "Evet birtakım hazırlıklar yapıyoruz ancak tarih konusunda henüz net bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. Parmağındaki tektaş yüzük ile dikkat çeken Sütşurup, "Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı." dedikten sonra, Sandal, "Onu henüz göremezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.