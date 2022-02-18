Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinMustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu
HaberlerMagazin Haberleri Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu
• 18 Şubat 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı Mustafa Sandal (52) ile kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup çifti, düğün tarihini netleştirdi. Sosyetik güzel, davetiyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, müjdeli haberi duyurdu.

• 18 Şubat 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
1Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor Nikah tarihi belli oldu
ABONE OL

2020 yılında ilişkilerine bir şans daha tanıyan popçu Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un aşkı tam gaz devam ediyor. Çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

2HAZIRLIKLAR BAŞLADI

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Sosyetik güzel, Instagram hesabından nikah davetiyesini paylaştı. Çiftin, 10-12 Haziran arasında iki gün sürecek bir düğün töreni planladığı görüldü. Takipçilerinden evlilik hazırlıklarına başlayan Sütşurup ile Sandal'a çok sayıda, "Mutluluklar" mesajı yağdı.

3Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor Nikah tarihi belli oldu

Sandal, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Melis San... yükleniyor' bakışları..." notuyla yayınlayarak, yakın zamanda nikah masasına oturacaklarının sinyalini vermişti.

4Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor Nikah tarihi belli oldu

Melis Sütşurup ile haklarında çıkan 'evlilik' haberlerini doğrulayan Mustafa Sandal, "Evet birtakım hazırlıklar yapıyoruz ancak tarih konusunda henüz net bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. Parmağındaki tektaş yüzük ile dikkat çeken Sütşurup, "Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı." dedikten sonra, Sandal, "Onu henüz göremezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

5KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİK

"KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİK"

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Sütşurup ile ayrılığının ardından verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" şeklinde konuşmuştu.

6MİDEMİ BULANDIRAN ŞEYLER VAR

"MİDEMİ BULANDIRAN ŞEYLER VAR"

Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise şu ifadeleri kullanmıştı; "Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim."

7TARİHİ NETLEŞTİRMEDİK DEMİŞTİ

"TARİHİ NETLEŞTİRMEDİK" DEMİŞTİ

"Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler. Detayına girmem bana yakışmaz."

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Alişan'dan Buse Varol sorusuna alyans ile cevap verdi: Konuşmayacağım!

Alişan'dan Buse Varol sorusuna alyans ile cevap verdi: Konuşmayacağım!

'Camdaki Kız'a damga vuran sahne! Nalan, Sedat’ı yakaladı: 'Beni Cana'yla yalnız bırak, eve git'

'Camdaki Kız'a damga vuran sahne! Nalan, Sedat’ı yakaladı: 'Beni Cana'yla yalnız bırak, eve git'

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit! 'Seni asitle yakacağım, kocana da...'

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit! 'Seni asitle yakacağım, kocana da...'