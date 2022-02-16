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Galatasaray'Mustafa Cengiz'in ahı var' tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı! Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi
HaberlerGalatasaray Haberleri 'Mustafa Cengiz'in ahı var' tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı! Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi
• 16 Şubat 2022 - 11:22 • Son Güncelleme:

'Mustafa Cengiz'in ahı var' tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı! Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi

Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra Domenec Torrent'i takımın başına getiren, Portekizli futbol adamı Luis Campos'u ise danışman yapan Burak Elmas'ın Sportif AŞ için Abdürrahim Albayrak ve Ali Dürüst'e gittiği ortaya çıktı.

• 16 Şubat 2022 - 11:22 • Son Güncelleme:
1Mustafa Cengizin ahı var tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi
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Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da yönetim krizi devam ediyor. Başarısızlıkla eleştirilen Burak Elmas ve yönetimi çıkış yolu bulmak istiyor. Burak Elmas'a bir şok da Abdurrahim Albayrak'tan geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmesi...

2Mustafa Cengizin ahı var tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi

Sezon sonuna kadar kiralanan Erick Pulgar, dün GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini anlatan 28 yaşındaki Şilili ön libero, "Teklif geldiğinde milli takımdaydım. Temsilcim 'Galatasaray'da bir fırsat çıktı. İlgilenir misin? Çok güzel bir fırsat' dedi. Ben de 'Tabii ki ilgilenirim' dedim" ifadelerini kullanıp şöyle devam etti:

3Mustafa Cengizin ahı var tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi

"İlk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yükseltmek. Özelliklerimi göstererek takımın eksikliklerini kapatabileceğimi düşünüyorum. Hızlıyım ve pozisyona göre oynuyorum. Melo sahada karakterini gösteren, saygıdeğer bir oyuncu. Onu tanıyorum. Ben dışarıda sakin görünüyorum. Sahaya çıkınca farklı biri oluyorum."

4Mustafa Cengizin ahı var tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi

Diagne'nin sözleşmesini fesheden Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkartılmıştı. 14 ay sonra maç kadrosuna giren Omar'ın forma hasreti Göztepe deplasmanında bitecek. Sacha Boey'den memnun olmayan Torrent, Norveçli sağ beki ilk 11'e koymayı düşünüyor. Omar'a özel program hazırlandı ve deneyimli oyuncu antrenmanlarda hazır görüntü çizerse formayı kapacak.

5Mustafa Cengizin ahı var tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi

Kayserispor beraberliği sonrasında 2 gün planlanan izin 1'e indirilmişti. Pazartesi günü dinlenen oyuncular dün Florya'ya gelerek pazartesi günü oynanacak Göztepe maçı hazırlıklarına başladılar. Muslera dışında tam kadro olan sarı-kırmızılı takıma Emre Kılınç ve Arda da döndü.

6Mustafa Cengizin ahı var tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi

Sezon başından beri ligdeki kötü gidişatı bir türlü tersine çeviremeyen başkan Burak Elmas'ın bir kez daha yaptığı hamle boşa çıktı. Takımı düzlüğe çıkarmak adına Fatih Terim'i görevden alan ancak Torrent'le daha da kötüye giden G.Saray'da idari değişiklik de masadaydı.

7Mustafa Cengizin ahı var tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi

Bir süre önce yakın arkadaşı Ali Dürüst'ü Sportif A.Ş.'ye geçmeye ikna edemeyen başkan Elmas'ın geçtiğimiz günlerde aynı teklifi Abdurrahim Albayrak'a yaptığı ortaya çıktı. İkili arasında gerçekleşen görüşmede Albayrak'tan futbolun başına geçmesi istendi ancak olumlu cevap alınamadı.

8Mustafa Cengizin ahı var tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi

Bu süreçte camianın duayenleri ile Aslantepe'de iki kez toplantı yapan Elmas'ın ekibini zayıf gören eski başkanlar ve yöneticiler, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak gibi isimlere ihtiyaç olduğunu vurgulamış ve de güvenoyuna gidilmesi yönünde tavsiyede bulunmuşlardı.

9Mustafa Cengizin ahı var tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi

Galatasaray'da 4 farklı dönemde yöneticilik yapan Abdurrahim Albayrak tam 6 şampiyonluk gördü. Florya'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasında köprü olan Albayrak, kasa kolaylığı sağlayarak birçok krizi önlemişti. (Sabah)

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11Mustafa Cengizin ahı var tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi

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