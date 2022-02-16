'Mustafa Cengiz'in ahı var' tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı! Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi

Sezon başından beri ligdeki kötü gidişatı bir türlü tersine çeviremeyen başkan Burak Elmas'ın bir kez daha yaptığı hamle boşa çıktı. Takımı düzlüğe çıkarmak adına Fatih Terim'i görevden alan ancak Torrent'le daha da kötüye giden G.Saray'da idari değişiklik de masadaydı.