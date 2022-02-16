'Mustafa Cengiz'in ahı var' tweetini RT yapınca ortalık karışmıştı! Flaş Abdürrahim Albayrak gelişmesi
Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra Domenec Torrent'i takımın başına getiren, Portekizli futbol adamı Luis Campos'u ise danışman yapan Burak Elmas'ın Sportif AŞ için Abdürrahim Albayrak ve Ali Dürüst'e gittiği ortaya çıktı.
Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da yönetim krizi devam ediyor. Başarısızlıkla eleştirilen Burak Elmas ve yönetimi çıkış yolu bulmak istiyor. Burak Elmas'a bir şok da Abdurrahim Albayrak'tan geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmesi...
Sezon sonuna kadar kiralanan Erick Pulgar, dün GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini anlatan 28 yaşındaki Şilili ön libero, "Teklif geldiğinde milli takımdaydım. Temsilcim 'Galatasaray'da bir fırsat çıktı. İlgilenir misin? Çok güzel bir fırsat' dedi. Ben de 'Tabii ki ilgilenirim' dedim" ifadelerini kullanıp şöyle devam etti:
"İlk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yükseltmek. Özelliklerimi göstererek takımın eksikliklerini kapatabileceğimi düşünüyorum. Hızlıyım ve pozisyona göre oynuyorum. Melo sahada karakterini gösteren, saygıdeğer bir oyuncu. Onu tanıyorum. Ben dışarıda sakin görünüyorum. Sahaya çıkınca farklı biri oluyorum."
Diagne'nin sözleşmesini fesheden Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkartılmıştı. 14 ay sonra maç kadrosuna giren Omar'ın forma hasreti Göztepe deplasmanında bitecek. Sacha Boey'den memnun olmayan Torrent, Norveçli sağ beki ilk 11'e koymayı düşünüyor. Omar'a özel program hazırlandı ve deneyimli oyuncu antrenmanlarda hazır görüntü çizerse formayı kapacak.