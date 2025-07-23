Muş’ta milyarlık hasat başladı! Bölgenin kaderini değiştirecek, resmi adım atıldı

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3,5 milyon dönüme yakın bir araziye sahip Muş Ovası’nın ülke kalkınması açısından son derece önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Çakır, "3,5 milyon dönüme yakın bir arazisiyle gerçekten kalkınmamızda son derece önemli bir yere sahip. İlimiz genelinde buğday üretimi de yıllık arpayla beraber 500-600 bin ton civarında oluyor. Bu da son derece güçlü bir rakam. Önümüzdeki yıllarda Muş’un tarımda daha da farklı bir konuma ulaşacağını göreceğiz. Tarım ve Orman Bakanımızın da söylediği gibi buğday stratejik bir üründür. Ulusal güvenlikten ekonomiye kadar pek çok unsur bu ürünle doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle üretim sahalarını en iyi şekilde değerlendirerek üst sıralarda yer almamız gerekiyor" diye konuştu.