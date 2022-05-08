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Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti! Binlerce denizanası...

İzmit Körfezi’nin rengi ‘kokolitofor’ isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı. Küçük boylardaki binlerce denizanası sahili kapladı.

Dinçer AKBİR/DHA
• 08 Mayıs 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:
Dinçer AKBİR/DHA
• 08 Mayıs 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:
1Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...

İzmit Körfezi'nde denizin rengi önceki gün 'kokolitofor' isimli organizmalar sebebiyle turkuaza döndü.

2Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...

Dün ise Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilini küçük boylardaki binlerce denizanası kapladı.

3Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...

Sahilde yaşanan kirlilik ise kötü bir görüntü oluşturdu.

4Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...

Sahilde yosunların yüzeye vurmasıyla ‘müsilaja benzer görüntü ortaya çıktı.

5Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...

Atılan atıklar, ekmekler ve yosunlarla kaplanan sahilde denizanaları da kirliliğin arasında kaldı.

6Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
7Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
8Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
9Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
10Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
11Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
12Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
13Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
14Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
15Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
16Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
17Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
18Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
19Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
20Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
21Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
22Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
23Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
24Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
25Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
26Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
27Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...
28Müsilaj benzeri tehlike, sahilin rengi değişti Binlerce denizanası...

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