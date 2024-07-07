MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLAMA MESAJLARI 2024: Dualı, kısa, uzun, farklı, değişik, anlamlı Muharrem ayı kutlama mesajları

Önemli ve hayırlı aylardan olan Muharrem ayı ile birlikte Hicri yılbaşına ulaşmış bulunuyoruz. Muharrem ayı ve Hicri yılbaşının ilk günü tüm İslam âlemi birbirlerine kısa-uzun, anlamlı, dualı en güzel Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları gönderiyor. Peygamberimiz tarafından “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” şeklinde ifade edilmiştir. İşte, anlamlı, yazılı, dualı, resimli Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları