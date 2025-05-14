Muğla depremine uzman isimden flaş yorum: Daha büyüğü de olabilir! 'En korkunç fay bu'

'BÜYÜK DEPREM OLURSA SÜRPRİZ OLMAZ'
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Muğla açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremi CNN TÜRK canlı yayınında Kaan Temeltaş'a değerlendirdi.
Pampal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;
Bu deprem maalesef en korkutucu, en önemli fay hattı diyelim... Güneydeki hemen Girit'in Rodos'un depremin olduğu yerin yakın güneyinden geçen Afrika levhasıyla Anadolu levhacığının çarpışma hattı sınırı, dalma batma zonu, yani Afrika levhası buradan kuzeye doğru Ege'nin altlarına doğru dalıyor. Dalan kısım aşağı doğru yiyip yukarı doğru yükseliyor ve bunun sonuncunda volkanik faaliyet başlıyor. Bunun zaten bu bölgede Santorini civarında yaşadık, bütün yaz boyunca biliyorsunuz sonbaharda daha doğrusu bu konuyu konuştuk. Depremlerde, deprem fırtınası şeklinde yaşandı. MÖ. 1600'de o Santorini'nin patlaması büyük kayıplar, adaların yok olması, 1650'de yine benzer patlama. 2011'deki deprem fırtınası ve 1956'da 7'lik deprem var o bölgede, Girit'in hemen kuzeyinde bu bölge.