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Muğla depremine uzman isimden flaş yorum: Daha büyüğü de olabilir! 'En korkunç fay bu'

Gece yarısı Muğla açıklarında meydana gelen ve AFAD verilerine göre 6.0 büyüklüğünde olan deprem birçok ilde hissedildi. Yunan deprem uzmanı Lekkas, depremin Avrupa ve Afrika levhalarının çarpıştığı noktada olduğunu söyledi. En dikkat çeken yorumu ise Prof. Dr. Süleyman Pampal yaptı.

• 14 Mayıs 2025 - 08:57 • Son Güncelleme:
• 14 Mayıs 2025 - 08:57 • Son Güncelleme:
1Muğla depremine uzman isimden flaş yorum: Daha büyüğü de olabilir En korkunç fay bu

AFAD tarafından 6.0, Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü tarafından 6.1 büyüklüğünde kaydedilen deprem Türkiye'nin güney illeri, Yunanistan'ın güney illeri ve Kıbrıs'ta hissedildi. Özellikle Girit ve Rodos'ta güçlü bir şekilde hissedildi. Olası bir riske karşı Yunanistan'da önleyici tsunami uyarısı yapıldı.

2BÜYÜK DEPREM OLURSA SÜRPRİZ OLMAZ

'BÜYÜK DEPREM OLURSA SÜRPRİZ OLMAZ'



Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Muğla açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremi CNN TÜRK canlı yayınında Kaan Temeltaş'a değerlendirdi.

Pampal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Bu deprem maalesef en korkutucu, en önemli fay hattı diyelim... Güneydeki hemen Girit'in Rodos'un depremin olduğu yerin yakın güneyinden geçen Afrika levhasıyla Anadolu levhacığının çarpışma hattı sınırı, dalma batma zonu, yani Afrika levhası buradan kuzeye doğru Ege'nin altlarına doğru dalıyor. Dalan kısım aşağı doğru yiyip yukarı doğru yükseliyor ve bunun sonuncunda volkanik faaliyet başlıyor. Bunun zaten bu bölgede Santorini civarında yaşadık, bütün yaz boyunca biliyorsunuz sonbaharda daha doğrusu bu konuyu konuştuk. Depremlerde, deprem fırtınası şeklinde yaşandı. MÖ. 1600'de o Santorini'nin patlaması büyük kayıplar, adaların yok olması, 1650'de yine benzer patlama. 2011'deki deprem fırtınası ve 1956'da 7'lik deprem var o bölgede, Girit'in hemen kuzeyinde bu bölge.

3Muğla depremine uzman isimden flaş yorum: Daha büyüğü de olabilir En korkunç fay bu



Burası Afrika-Anadolu levhasının sınırı. Avrasya levhasıyla Afrika'nın sınırında. Bu bölgede tarihsel dönemde yani MS'yi alın 309'dan itibaren 1956'ya kadar 7 tane çok yıkıcı deprem var.

8-8.5'u bulan depremler büyüklük olarak, şiddet değil. Çok büyük... Levha sınırlarından zaten bu tür depremler beklenir. Biraz derin odaklı ama çok yıkıcı. Ancak karar sınırlarımıza mesafeli olduğu için doğrudan etkisi yani sarsmayla verdiği zarardan ziyade ikincil etkisi dediğimiz tsunami olayları ortaya çıkar. Ve başta bu yakın adalarda olmak üzere bizim sınırlarımızda, kıyılarımızda tsunami hasara yol açar. Geçmişte bunu yapmış çünkü. O bakımdan burası kıpır kıpır. Burada büyük deprem olursa bu sürpriz olmaz, buna şaşırmayız. Bu hat Yunanistan'a doğru devam eder.

Arap levhasıyla Afrika levhasının sınırını da Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı oluşturur. 6 Şubat'ta bu fay maalesef bu sınırda meydana gelen 7.8, 7.6'lık depremler. Böyle bir sınırda oldu. O bakımdan bu depremler metamelidir. Bu bölgede meydana gelecek depremler 6 ile 7 ile kalmayabilir. Daha yıkıcı daha büyük 8-8.5'a varıcı depremler olur. Yine ikinci etkileri de hasara yol açabilir.

4LEVHALARIN ÇARPIŞTIĞI NOKTADA

'LEVHALARIN ÇARPIŞTIĞI NOKTADA'



Yunan ERT kanalına konuşan Jeoloji Profesörü ve Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü (OASP) Başkanı Efthymios Lekkas, şunları söyledi:

"Bu büyük sarsıntının temel özelliği, odak derinliğinin 60 kilometre olması. Bu da demektir ki, sarsıntı Kassos ve Karpathos'a, daha da az olmak üzere Girit'e zayıflamış şekilde ulaştı."

5Muğla depremine uzman isimden flaş yorum: Daha büyüğü de olabilir En korkunç fay bu



Santorini ve Türkiye’deki depremlerle olası bir bağlantı olup olmadığına ilişkin sorulara yanıt veren Lekkas, "Santorini’deki depremlerle hiçbir bağlantısı yok, tamamen farklı bir jeotektonik yapı söz konusu ve Türkiye'deki depremle de hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen farklı bir jeodinamik ortam. Biz şu anda Yunan yayı üzerindeyiz, Santorini'deki depremler ise tamamen farklı bir ortamda, volkanik yayda gerçekleşiyor. Türkiye'deki depremler ise Anadolu fay hattı boyunca meydana geliyor" dedi.

Lekkas’a göre ikinci önemli unsur, bu derinlikteki depremlerin tek seferlik meydana gelmesi: "Yani bu tür depremler bir defalık olur. Ne büyük bir öncü sarsıntı dizisi ne de büyük bir artçı sarsıntı dizisi beklenir. Bu tür depremler yalnız başına gerçekleşir" dedi.