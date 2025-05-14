Muğla depremine uzman isimden flaş yorum: Daha büyüğü de olabilir! 'En korkunç fay bu'





Burası Afrika-Anadolu levhasının sınırı. Avrasya levhasıyla Afrika'nın sınırında. Bu bölgede tarihsel dönemde yani MS'yi alın 309'dan itibaren 1956'ya kadar 7 tane çok yıkıcı deprem var.



8-8.5'u bulan depremler büyüklük olarak, şiddet değil. Çok büyük... Levha sınırlarından zaten bu tür depremler beklenir. Biraz derin odaklı ama çok yıkıcı. Ancak karar sınırlarımıza mesafeli olduğu için doğrudan etkisi yani sarsmayla verdiği zarardan ziyade ikincil etkisi dediğimiz tsunami olayları ortaya çıkar. Ve başta bu yakın adalarda olmak üzere bizim sınırlarımızda, kıyılarımızda tsunami hasara yol açar. Geçmişte bunu yapmış çünkü. O bakımdan burası kıpır kıpır. Burada büyük deprem olursa bu sürpriz olmaz, buna şaşırmayız. Bu hat Yunanistan'a doğru devam eder.



Arap levhasıyla Afrika levhasının sınırını da Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı oluşturur. 6 Şubat'ta bu fay maalesef bu sınırda meydana gelen 7.8, 7.6'lık depremler. Böyle bir sınırda oldu. O bakımdan bu depremler metamelidir. Bu bölgede meydana gelecek depremler 6 ile 7 ile kalmayabilir. Daha yıkıcı daha büyük 8-8.5'a varıcı depremler olur. Yine ikinci etkileri de hasara yol açabilir.