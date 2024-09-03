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GündemMüge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı: Üfürükçü Mustafa, kocamın suyuna zehir kattı
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Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı: Üfürükçü Mustafa, kocamın suyuna zehir kattı

Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı geldi. Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sebile Yörük, Üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini ve ardından Mehmet Yörük'ün hayatını kaybettiğini itiraf etti. Canlı yayını ihbar kabul eden polis ekipleri, yayına gelerek Üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.

• 03 Eylül 2024 - 14:31 • Son Güncelleme:
• 03 Eylül 2024 - 14:31 • Son Güncelleme:
1Müge Anlıda kan donduran cinayet itirafı: Üfürükçü Mustafa, kocamın suyuna zehir kattı

Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, bu ani ölümde Sebile ve yardım istediği üfürükçü Mustafa'nın parmağı olduğundan şüphelendiklerini dile getirdi. Baskılar ardından art arda itiraflarda bulunan Sebile Yörük, uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve eşinin zehirlenerek öldürüldüğünü itiraf etti.

2Müge Anlıda kan donduran cinayet itirafı: Üfürükçü Mustafa, kocamın suyuna zehir kattı

Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı, canlı yayında suç duyurusunda bulundu.

3Müge Anlıda kan donduran cinayet itirafı: Üfürükçü Mustafa, kocamın suyuna zehir kattı

Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Yörük'e karşılık Mustafa da "Ben Allah mıyım?" diyerek iddiaları yalanladı.

4SUYU TARHANA ÇORBASINA KATMIŞLAR

SUYU TARHANA ÇORBASINA KATMIŞLAR

Sebile Yörük, daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtti. Sebile Yörük, "Tarhana çorbasından üç kaşık aldıktan sonra öldü" dedi.

5Müge Anlıda kan donduran cinayet itirafı: Üfürükçü Mustafa, kocamın suyuna zehir kattı

Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına gelerek Üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.