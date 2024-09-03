Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı: Üfürükçü Mustafa, kocamın suyuna zehir kattı
Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı geldi. Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sebile Yörük, Üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini ve ardından Mehmet Yörük'ün hayatını kaybettiğini itiraf etti. Canlı yayını ihbar kabul eden polis ekipleri, yayına gelerek Üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.
• 03 Eylül 2024 - 14:31 • Son Güncelleme:
• 03 Eylül 2024 - 14:31 • Son Güncelleme: