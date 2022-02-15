Müge Anlı'da akıl almaz olay! Önce 600 bin TL dolandırıldı sonra yine inandı yine dolandırıldı!

YENİDEN DOLANDIRILDI

Evi ve arabasını aldıktan sonra yeniden Cüneyt ile görüşen Safiye Soylu, bir kez daha dolandırılma iddiasıyla Müge Anlı'dan yardım istedi.Safiye Telli yayından ayrıldıktan sonra Cüneyt Demiral'in bir kez daha ağına düşmüştü. Cüneyt ile mesajlaşmaya devam etmiş, bir kez daha tatlı sözlerine kanmış ve elindeki parayı yine kaptırmıştı. Cüneyt İstanbul'dan kalkıp onu görmeye Ankara'ya gitmiş, Safiye'de ona romantik bir yemek hazırlamıştı. Cüneyt o ziyarette Safiye Telli'yi yalnız bırakmak istediğini söyleyip onu İstanbul'a taşınmaya ikna etmiş. Cüneyt kendisine aşık olan Safiye'ye 'sen eşyalarını hazırla ben de nakliye aracı ayarlayayım. Ama 20 bin lira para lazım' demiş. Safiye Telli de bu sözlere kanıp hesabından 20 bin lira çekip Cüneyt'e veriyor ve evini toplamaya başlıyor. Cüneyt 'nakliye aracını getireceğim' diyerek evden 20 bin lira ile çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor.