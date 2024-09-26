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GündemMontları hazırlayın kış başlıyor! Meteoroloji son dakika duyurdu, İstanbul için gün verildi, 8 derece birden düşecek
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Montları hazırlayın kış başlıyor! Meteoroloji son dakika duyurdu, İstanbul için gün verildi, 8 derece birden düşecek

Havalar tersine dönüyor! Meteoroloji haritayı değiştirdi. Bugün İstanbul dahil çok sayıda il için alarm verildi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; İstanbul için tarih verildi. Hazır olun sıcaklıklar birden düşecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi için yeni uyarılarda bulundu. Montları hazırlayın kış başlıyor

• 26 Eylül 2024 - 09:00 • Son Güncelleme:
• 26 Eylül 2024 - 09:00 • Son Güncelleme:
1Montları hazırlayın kış başlıyor Meteoroloji son dakika duyurdu, İstanbul için gün verildi, 8 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

2ÖNEMLİ YAĞIŞLAR GELİYOR

"ÖNEMLİ YAĞIŞLAR GELİYOR"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

3Montları hazırlayın kış başlıyor Meteoroloji son dakika duyurdu, İstanbul için gün verildi, 8 derece birden düşecek

Bugün yurtda yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde. Sabah, Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis var. İstanbul 29, Edirne 32, Mugla 33, İzmir 30, Adana 35, Antalya 32, Ankara 27, Trabzon 25, Erzurum 22, Antep 33. Yaz havasına devam hafta sonu 1-2 derece daha artar.

4ÖNEMLİ UYARI:

ÖNEMLİ UYARI:

Pazartesi Marmara'ya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul Trakya Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir.

5SICAKLIK FARKI 12-13 DERECEYE ÇIKACAK

'SICAKLIK FARKI 12-13 DERECEYE ÇIKACAK'

Marmara ve İstanbul'da bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denize girin, Pazartesi günü kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin. Marmara'da bazı şehirlerde Pazar-Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir.

6Montları hazırlayın kış başlıyor Meteoroloji son dakika duyurdu, İstanbul için gün verildi, 8 derece birden düşecek

Pazartesi günü Batı Karadeniz ve Ege bölgelerinde de sıcaklık düşüşleri 7-8 dereceye ulaşacak. Bu bölgelerde sağanak yağışlar var. Bu haftaki sıcak havanın ardından böyle bir durumun olacağını daha önce tahmin etmiştik umarın etkili olmaz.

7BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

8EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık