Montları hazırlayın kış başlıyor! Meteoroloji son dakika duyurdu, İstanbul için gün verildi, 8 derece birden düşecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



AMASYA °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



ARTVİN °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı



