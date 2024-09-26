Montları hazırlayın kış başlıyor! Meteoroloji son dakika duyurdu, İstanbul için gün verildi, 8 derece birden düşecek
Havalar tersine dönüyor! Meteoroloji haritayı değiştirdi. Bugün İstanbul dahil çok sayıda il için alarm verildi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; İstanbul için tarih verildi. Hazır olun sıcaklıklar birden düşecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi için yeni uyarılarda bulundu. Montları hazırlayın kış başlıyor
• 26 Eylül 2024 - 09:00 • Son Güncelleme:
• 26 Eylül 2024 - 09:00 • Son Güncelleme: