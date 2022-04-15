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MagazinMiss Turkey güzeli Gizem Koçak dehşeti yaşadı! 1,5 yaşındaki kızı da...
HaberlerMagazin Haberleri Miss Turkey güzeli Gizem Koçak dehşeti yaşadı! 1,5 yaşındaki kızı da...
• 15 Nisan 2022 - 13:15 • Son Güncelleme:

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak dehşeti yaşadı! 1,5 yaşındaki kızı da...

2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızı ile birlikte gittiği arkadaşının evinde tehditlere, hakarete ve şiddete maruz kaldığını belirterek karakola koştu. Savcılık, “Kızım da yumruk yedi” ifadelerini kullanan Koçak’ın şikayeti üzerine soruşturma başlattı..

• 15 Nisan 2022 - 13:15 • Son Güncelleme:
1Miss Turkey güzeli Gizem Koçak dehşeti yaşadı 1,5 yaşındaki kızı da...
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2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'ın, 1,5 yaşındaki kızıyla beraber gittiği arkadaşının evinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığı gün yüzüne çıktı. Geçen sene 18 Mayıs tarihinde yaşanan tartışma esnasında aldığı darbelerle dayak yiyen ünlü model, arkadaşının üzere kapıyı kilitlemesiyle bir de eve hapsedildi.

2Miss Turkey güzeli Gizem Koçak dehşeti yaşadı 1,5 yaşındaki kızı da...

Öfkeli arkadaşının evinden çıkmayı başaran model, kızının da dövüldüğünü belirterek karakola koştu. Savcılık soruşturma başlattı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

3Miss Turkey güzeli Gizem Koçak dehşeti yaşadı 1,5 yaşındaki kızı da...

2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1,5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşın evinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığı ortaya çıktı.

4Miss Turkey güzeli Gizem Koçak dehşeti yaşadı 1,5 yaşındaki kızı da...

Koçak geçtiğimiz yıl 18 Mayıs günü arkadaşı Ayşegül K.'nın Maslak'taki evine gitti. 1,5 yaşındaki kızını da yanına alan ünlü model, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşıyla birlikte alkol almaya başladı.

5TEHDİT, DARP, HAKARET BAŞLADI

TEHDİT, DARP, HAKARET BAŞLADI

Bir süre sonra alkolün etkisiyle tartışmaya başlayan ikili, iddiaya göre birbirlerine tehdit ve hakaret içerikle sözler sarf etti.

6Miss Turkey güzeli Gizem Koçak dehşeti yaşadı 1,5 yaşındaki kızı da...

Kısa süre sonra arbedeye dönen tartışmada, yine iddiaya göre arkadaşı tarafından yumruklarla darp edilen ünlü model bir de arkadaşı tarafından eve hapsedildi. (a haber)

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