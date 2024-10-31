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GündemMiras kavgasında ağabeyini öldürdü! Kiralık katil vazgeçince kendisi harekete geçti
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Miras kavgasında ağabeyini öldürdü! Kiralık katil vazgeçince kendisi harekete geçti

Bahçelievler'de aynı evde yaşadığı ağabeyi Kenan Can'ı miras tartışması nedeniyle başına çekiçle vurarak öldürdüğü iddia edilen Harun Can polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin ağabeyini öldürmek için 150 bin lira karşılığında bir kiralık katil tuttuğu, ancak bu kişinin işi yapmaktan vazgeçmesi üzerine cinayeti kendi işlediği öğrenildi. Şüphelinin olaydan hemen önce sokaklarda dolaştığı görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali AKSOYER- Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)
• 31 Ekim 2024 - 15:59 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER- Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)
• 31 Ekim 2024 - 15:59 • Son Güncelleme:
1POLİSE AĞABEYİMİN CESEDİNİ BULDUM DİYE BAŞVURDU

POLİSE AĞABEYİMİN CESEDİNİ BULDUM DİYE BAŞVURDU

Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde ağabeyi Kenan Can (53) ile yaşanan Harun Can (39), 27 Ekim Pazar günü emniyete giderek ağabeyini evde ölü bulduğunu söyledi.

2Miras kavgasında ağabeyini öldürdü Kiralık katil vazgeçince kendisi harekete geçti

Olay yerine gelen polis ekipleri maktul Kenan Can'ın yatağının üzerinde başına sert bir cisimle vurularak kafatası parçalanmış halde ölü olarak buldu.

3Miras kavgasında ağabeyini öldürdü Kiralık katil vazgeçince kendisi harekete geçti

Olayla ilgili ifade veren Harun Can "Birlikte yaşıyorduk. Gece eve geldiğimde evde hiç ses yoktu. Sabah kalktığımda bir ses duymayınca ağabeyimin yattığı odaya bakmak istedim. Ancak her yer kan içindeydi ve öldürülmüştü" dedi.

4Miras kavgasında ağabeyini öldürdü Kiralık katil vazgeçince kendisi harekete geçti

Öte yandan yapılan incelemede şüphelinin cinayeti işlemeden hemen önce uzun süre sokaklarda dolaştığı bir güvenlik kamera görüntüsüyle belirlendi. Tekrar ifadesi alınan şüpheli görüntüleri açıklayamaması ve çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

5GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ AÇIKLAYAMAYINCA GÖZALTINA ALINDI

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ AÇIKLAYAMAYINCA GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada iki kardeşin arasının miras nedeniyle açık olduğu ve sık sık kavga ettikleri belirlendi. Bu kavgalar sırasında Harun Can'ın 3 Ekim 2024 tarihinde savcılığa giderek abisi hakkında miras konusu yüzünden şikayet müracaatı yaptığı belirlendi.

6Miras kavgasında ağabeyini öldürdü Kiralık katil vazgeçince kendisi harekete geçti

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan Harun Can'ın ağabeyini öldürmek için önce kiralık katil tutmaya çalıştığı öğrenildi. Şüpheli, ağabeyini öldürmesi ve bir çuvala koyarak denize atması için B.M. adlı kişiyle anlaştı.

7ÖNCE KİRALIK KATİL TUTMAYA ÇALIŞMIŞ

ÖNCE KİRALIK KATİL TUTMAYA ÇALIŞMIŞ

Anlaşmaya göre şüpheli, B.M.'ye işe başlamadan önce 50 bin, iş bittikten sonra da 100 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira para teklif etti.

8Miras kavgasında ağabeyini öldürdü Kiralık katil vazgeçince kendisi harekete geçti

Ancak B.M.'nin teklifi kabul etmemesi üzerine şüphelinin cinayeti kendisinin işlemeye karar verdiği belirlendi.

9KAYSERİDEKİ TARLA YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLENMİŞ

KAYSERİDEKİ TARLA YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLENMİŞ

Poliste verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin Kayseri'de bulunan tarladan gelen parayı sürekli ağabeyinin aldığını bu nedenle aralarında sık sık tartışmalar yaşandığını söylediği öğrenildi.

10Miras kavgasında ağabeyini öldürdü Kiralık katil vazgeçince kendisi harekete geçti

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.