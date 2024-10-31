Miras kavgasında ağabeyini öldürdü! Kiralık katil vazgeçince kendisi harekete geçti
Bahçelievler'de aynı evde yaşadığı ağabeyi Kenan Can'ı miras tartışması nedeniyle başına çekiçle vurarak öldürdüğü iddia edilen Harun Can polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin ağabeyini öldürmek için 150 bin lira karşılığında bir kiralık katil tuttuğu, ancak bu kişinin işi yapmaktan vazgeçmesi üzerine cinayeti kendi işlediği öğrenildi. Şüphelinin olaydan hemen önce sokaklarda dolaştığı görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Ali AKSOYER- Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)
• 31 Ekim 2024 - 15:59 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER- Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)
• 31 Ekim 2024 - 15:59 • Son Güncelleme: