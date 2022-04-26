• 26 Nisan 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:
Mine Tugay'ın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"
43 yaşındaki Mine Tugay, bu defa paylaştığı mini etekli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.
• 26 Nisan 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:
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Oyunculuğa tiyatro ile başlayan ve ilk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapmış olan Mine Tugay, Instagram'da 3,6 milyon takipçi kitlesine sahip. Pozları, fitliği ve güzelliğiyle dikkat çeken isim, son olarak deniz kenarında paylaştığı pozuyla gündem olmuştu.
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MİNİ ETEKLİ POZUNA YORUM YAĞDI!
Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda olan ve Gülümse Kaderine dizisi ile ekranlara dönüş yapması beklenen ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bu kez mini etekli bir paylaşım geldi.
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