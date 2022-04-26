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MagazinMine Tugay'ın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"
HaberlerMagazin Haberleri Mine Tugay'ın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"
• 26 Nisan 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:

Mine Tugay'ın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki Mine Tugay, bu defa paylaştığı mini etekli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

• 26 Nisan 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:
1Mine Tugayın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı Hala taş gibi
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Oyunculuğa tiyatro ile başlayan ve ilk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapmış olan Mine Tugay, Instagram'da 3,6 milyon takipçi kitlesine sahip. Pozları, fitliği ve güzelliğiyle dikkat çeken isim, son olarak deniz kenarında paylaştığı pozuyla gündem olmuştu.

2MİNİ ETEKLİ POZUNA YORUM YAĞDI

MİNİ ETEKLİ POZUNA YORUM YAĞDI!

Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda olan ve Gülümse Kaderine dizisi ile ekranlara dönüş yapması beklenen ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bu kez mini etekli bir paylaşım geldi.

3Mine Tugayın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı Hala taş gibi

43 yaşındaki Tugay'ın fit görünümü dikkat çekerken, ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

4Mine Tugayın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı Hala taş gibi

Fotoğrafa Serel Yereli'den de yorum gelirken, Tugay'ın takipçileri ise yaptığı paylaşıma "Bu ne güzellik ya" , "Tanrıça", "Hala taş gibi" yorumlarında bulundu.

5RUH İKİZİ NEREDEYSE ÇIKSIN ARTIK

"RUH İKİZİ NEREDEYSE ÇIKSIN ARTIK"

Bir başka takipçinin ise "Bu hatunun ruh ikizi neredeyse çıksın artık cidden, bu güzelliğe ayıp be" yorumunda bulunduğu görüldü.

6Mine Tugayın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı Hala taş gibi

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Mine Tugay'ın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Mine Tugay'ın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

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