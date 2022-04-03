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MagazinMine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu! Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı!
HaberlerMagazin Haberleri Mine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu! Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı!
• 03 Nisan 2022 - 16:05 • Son Güncelleme:

Mine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu! Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı!

Bir süredir dizi ve film projelerinden uzak olan güzel oyuncu Mine Tugay, şu sıralar oyunculuğundan çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

• 03 Nisan 2022 - 16:05 • Son Güncelleme:
1Mine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı
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Ekranların sevilen dizilerinden Medcezir isimli diziyle adını duyuran ve bugüne kadar birçok rolde yer alan başarılı oyuncu Mine Tugay, instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

2Mine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı

1997 yılından bu yana oyunculuk yapmayı sürdüren Mina Tugay, Gülbeyaz isimli 2003 yılında yayınlanan dizi ile tanınmaya başlanmıştı.

3Mine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı

Behzat Ç’deki Suna karakteriyle de akıllara kazınan isim Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin unutulmaz karakterlerinden Bahar’a hayat verdi.

4Mine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı

Mine Tugay, Medcezir dizisindeki Ender Serez rolü ile de büyük popülerlik kazandı.

5Mine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı

Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla ses getirmeyi sürdürürken bu kez geçmişinden bir fotoğraf paylaştı.

6Mine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı

Mine Tugay 2015 senesine ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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