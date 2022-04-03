• 03 Nisan 2022 - 16:05 • Son Güncelleme:
Mine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu! Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı!
Bir süredir dizi ve film projelerinden uzak olan güzel oyuncu Mine Tugay, şu sıralar oyunculuğundan çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
• 03 Nisan 2022 - 16:05 • Son Güncelleme:
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Ekranların sevilen dizilerinden Medcezir isimli diziyle adını duyuran ve bugüne kadar birçok rolde yer alan başarılı oyuncu Mine Tugay, instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
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Mine Tugay, Medcezir dizisindeki Ender Serez rolü ile de büyük popülerlik kazandı.