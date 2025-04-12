Mimar Sinan'ın köyündeki tarihi konak Kayseri'nin kültürel hazinesini ağırlayacak

"Kimi vatandaşlar ellerindeki malzemeleri buraya bağışladı, eksik kalanlar da Büyükşehir Belediyesi tarafından tedarik edildi. Oğuz ve Suzan'ın hikayesi, birbirlerini sevmesi, sünnet, köy hayatı, taş işçiliği, düğün merasimi, gelin alma, hamam kültürü gibi değerler burada bölüm bölüm anlatılıyor. Bir hikaye üzerinden Ağırnas'ın, Koramaz Vadisi'nin, Kayseri'nin, Kapadokya'nın kültürünü anlamaya çalışıyorsunuz. Çok değerli objeler, görseller var. Bunlar bile başlı başına buraya gelinmesi için bir sebep. Ağırnas'ta turizm rotaları, sivil mimari örnekleri giderek artıyor."