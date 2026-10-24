Milyonlar kazanacaktı, kriz çıktı! Muğla'da isyan: Maalesef hiçbir değeri yok

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20 yıldır çam balı üretimi için Muğla bölgesine geldiğini belirten Sivas'lı arıcı Hasan Öz, arıların sağlıklı olması halinde bal bulunduğunu belirterek, "Genelde 20 yıldır yaklaşık geliyorum buraya. Arı sağlıklı olduktan sonra bal var. Tabii balda iniş çıkışlar oluyor ama bal var. Bizde yaklaşık 700 kovan var. Rekolte de sağlıklı arılar, ikiye bir yaptı. Ama balın yeteri kadar değeri olmuyor. Değerinde satılamıyor. Kötü ballar üretildiği için bizim balımız, yani saf ve organik üretilen ballar yeterince değerini bulamıyor. Çok masraflarımız var, girdilerimiz çok yüksek. Mazot maliyetleri had safhada. Ürettiğimiz bal giderlerimizi karşılamıyor. Yani biz arıcılığın devamını istiyoruz. Arılarımız yaşasın istiyoruz. Arı olmadan hayat olmaz" dedi.