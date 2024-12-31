Milli Piyango'da büyük ikramiye sahiplerini buldu! Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? İşte Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi başladı. Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi için nefesler tutuldu. Büyük ikramiye çekilişi saat 23:15'te gerçekleşti. Kazandıran numaralar sorgulanmaya başlandı. 2025 amorti rakamlarının da belli olduğu MPİ yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabaet etti. Kazandığınız ödülü görmek için bilet numaranızı Milli Piyango bilet sorgulama ekranımıza yazmanız yeterli...
• 31 Aralık 2024 - 23:32 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2024 - 23:32 • Son Güncelleme: