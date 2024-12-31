Milli Piyango'da 6 Milyon TL ve 60 Milyon TL kazanan numaralar belli oldu! 2025 Milli Piyango'da 6 Milyon TL ve 60 Milyon TL hangi numaralara çıktı?

Yılbaşı heyecanı Milli Piyango çekilişiyle devam ederken 6 Milyon ve 60 Milyon TL'lik ödüller için araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor. Saat 18:30’da başlayan çekilişin heyecanı her geçen dakika artarken, kazandıran numaraların açıklanması sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, 6 milyon ve 60 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu mu? İşte 6 Milyon TL ve 60 Milyon TL kazanan numaralar...