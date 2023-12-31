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GündemMİLLİ PİYANGO TV | Milli piyango çekilişi nereden izlenir? Yılbaşı çekilişi ne zaman başlıyor, MB çekilişi saat kaçta çekiliyor?
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MİLLİ PİYANGO TV | Milli piyango çekilişi nereden izlenir? Yılbaşı çekilişi ne zaman başlıyor, MB çekilişi saat kaçta çekiliyor?

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi için heyecan dorukta. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanabilmek için çeyrek, yarım, tam bilet satın alan milyonlar 2024 Milli Piyango çekilişini merakla bekliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 2024 Milli Piyango büyük ikramiyesi satılan bir bilete isabet edene kadar çekiliş devam edecek. Milli Piyango çekilişine bilet satın alan vatandaşlar Milli piyango çekilişi nereden izlenir? Sorusuna yanıt ararken Yılbaşı çekilişi ne zaman başlıyor, MB çekilişi saat kaçta çekiliyor? Sorularının da yanıtı araştırmaya başladı.

• 31 Aralık 2023 - 18:10 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 18:10 • Son Güncelleme:
1MİLLİ PİYANGO TV | Milli piyango çekilişi nereden izlenir Yılbaşı çekilişi ne zaman başlıyor, MB çekilişi saat kaçta çekiliyor

Milli Piyango çekilişi saati için aramalar arttı. 2024 Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Yılbaşı özel çekilişi için biletler bayiler aracılığıyla ya da online olarak satın alınıyor. Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak, çekiliş sonuçları ne zaman, nereden sorgulanacak? Milli piyango çekilişi nereden izlenir?

2MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Çekiliş 18.30'da başlayacak ve 23.30'a kadar sürecek. Küçük ikramiyelerle başlayacak Milli Piyango çekilişinde amorti ve büyük ikramiye çekilişi en son yapılacak. Büyük küçük ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş 31 Aralık Pazar günü saat 18:30'da başlayacak.

3MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek bilet 100 TL

Yarım bilet 200 TL

Tam bilet 400 TL

4MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

5MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar akşamı gerçekleşecek. Çekiliş küçük ikramiyelerle başlayacak ve 2023'ün son dakikalarında 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ile sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çekiliş canlı olarak gerçekleşecek.

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO TV

6AMORTİ NEDİR

AMORTİ NEDİR?

Amorti, bilet değeri anlamını taşıyor. Satın alınan piyango biletine amorti çıkması durumunda bilete ödenen para geri alınmış olur.

Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Biletine amorti isabet eden kişi bilet fiyatını kazanmış oluyor.

7TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Teselli ikramiyesi tutarı 31 Aralık 2023 Pazar günü yapılacak çekilişin sonlanmasının ardından belli olacak.

8MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE NASIL GÖRÜNTÜLENİR

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere ikramiye sonuçları tam listesini Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.