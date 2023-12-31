MİLLİ PİYANGO TV | Milli piyango çekilişi nereden izlenir? Yılbaşı çekilişi ne zaman başlıyor, MB çekilişi saat kaçta çekiliyor?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar akşamı gerçekleşecek. Çekiliş küçük ikramiyelerle başlayacak ve 2023'ün son dakikalarında 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ile sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çekiliş canlı olarak gerçekleşecek.



Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak.





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