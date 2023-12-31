MİLLİ PİYANGO TV | Milli piyango çekilişi nereden izlenir? Yılbaşı çekilişi ne zaman başlıyor, MB çekilişi saat kaçta çekiliyor?
Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi için heyecan dorukta. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanabilmek için çeyrek, yarım, tam bilet satın alan milyonlar 2024 Milli Piyango çekilişini merakla bekliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 2024 Milli Piyango büyük ikramiyesi satılan bir bilete isabet edene kadar çekiliş devam edecek. Milli Piyango çekilişine bilet satın alan vatandaşlar Milli piyango çekilişi nereden izlenir? Sorusuna yanıt ararken Yılbaşı çekilişi ne zaman başlıyor, MB çekilişi saat kaçta çekiliyor? Sorularının da yanıtı araştırmaya başladı.
• 31 Aralık 2023 - 18:10 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 18:10 • Son Güncelleme: