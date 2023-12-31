Milli piyango son 4 rakam ne kadar veriyor? Milli piyango son beş rakamına göre kazanan numaralar
2024 yılbaşı Milli Piyango 3 bin TL kazanan numaralar hangileri, Milli piyango son 5 rakam ne kadar veriyor? Milli piyango için heyecan dorukta. Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. İşte 2024 yılbaşı Milli Piyango son 4 rakama göre 3 bin TL kazanan numaralar…
• 31 Aralık 2023 - 19:39 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 19:39 • Son Güncelleme: