Yılbaşı çekilişi canlı yayın | Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda? Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın

Youtube Yılbaşı Çekilişi 2023 Canlı Yayın İzlenir Mi?

400 milyon değerindeki büyük ikramiye satılan bilete isabet edene kadar çekiliş sürecek. Canlı yayın ile Milli Piyango çekilişinde ikramiye kazanan numaraları da takip edebilirsiniz.31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek ve binlerce kişinin canlı olarak takip edeceği çekiliş ile belli olacak.Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları 'millipiyangoonline.com'dan açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını 'www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.Çeyrek bilet 100, yarım bilet 200, tam bilet 400 liradan satışa sunuldu. Büyük ikramiyenin 400 milyon lira olduğu, toplamda 2 milyar 355 milyon 655 bin lira dağıtılacak.