Yılbaşı çekilişi canlı yayın | Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda? Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın
Milli piyango canlı yayın izle… Milli Piyango yılbaşı çekilişi başlıyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Peki, Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda? Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın nasıl izlenir? İşte Milli Piyango çekilişi canlı izle…
• 31 Aralık 2023 - 20:19 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 20:19 • Son Güncelleme: