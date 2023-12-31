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Yılbaşı çekilişi canlı yayın | Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda? Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın

Milli piyango canlı yayın izle… Milli Piyango yılbaşı çekilişi başlıyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Peki, Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda? Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın nasıl izlenir? İşte Milli Piyango çekilişi canlı izle

• 31 Aralık 2023 - 20:19 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 20:19 • Son Güncelleme:
1Yılbaşı çekilişi canlı yayın | Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Büyük küçük ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş 31 Aralık Pazar günü saat 18:30'da başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere ikramiye sonuçları tam listesini Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek. Büyük ikramiye 400 milyon TL sahibini bulurken, 2 milyar 355 milyon 650 bin TL de dağıtılacak toplam miktar olacak. Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın süreci başladı. Peki, Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda? İşte Milli Piyango çekilişi canlı izle

2Youtube Yılbaşı Çekilişi 2023 Canlı Yayın İzlenir Mi

Youtube Yılbaşı Çekilişi 2023 Canlı Yayın İzlenir Mi?

400 milyon değerindeki büyük ikramiye satılan bilete isabet edene kadar çekiliş sürecek. Canlı yayın ile Milli Piyango çekilişinde ikramiye kazanan numaraları da takip edebilirsiniz.31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek ve binlerce kişinin canlı olarak takip edeceği çekiliş ile belli olacak.Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları 'millipiyangoonline.com'dan açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını 'www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.Çeyrek bilet 100, yarım bilet 200, tam bilet 400 liradan satışa sunuldu. Büyük ikramiyenin 400 milyon lira olduğu, toplamda 2 milyar 355 milyon 655 bin lira dağıtılacak.

3Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı

Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı

'www.millipiyangoonline.com' sonuç sorgulama ekranında bilet seri numarası ile de sorgulanabilecek.Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek 2024 yılbaşı bilet fiyatlar açıklandı. Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları şu şekilde oldu; Çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL'den satılacak.

4Yılbaşı çekilişi canlı yayın | Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın

Çeyrek bilet ➡️ 100 TLYarım bilet ➡️ 200 TLTam bilet ➡️ 400 TLMilli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

5Yılbaşı çekilişi canlı yayın | Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*2 ₺40.000.000 ₺80.000.00010 ₺4.000.000 ₺40.000.00020 ₺1.000.000 ₺20.000.00030 ₺750.000 ₺22.500.00010 ₺10.000 ₺100.00080 ₺75.000 ₺6.000.000

6Yılbaşı çekilişi canlı yayın | Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın

100 ₺30.000 ₺3.000.000170 ₺15.000 ₺2.550.000800 ₺8.000 ₺6.400.0006.000 ₺5.000 ₺30.000.00040.000 ₺3.000 ₺120.000.000

7Yılbaşı çekilişi canlı yayın | Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın

200.000 ₺1.200 ₺240.000.000700.000 ₺800 ₺560.000.0002.000.000 ₺400 ₺800.000.00063 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000

8Yılbaşı çekilişi canlı yayın | Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın

Bu çekilişin biletleri 10.000.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.*Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

92023 Milli Piyango Çekilişi Canlı İzle

2023 Milli Piyango Çekilişi Canlı İzle!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, MPİ Online ve Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

10Yılbaşı çekilişi canlı yayın | Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın

Aşağıda yer alan canlı yayın ekranından 2024 Milli Piyango çekilişi canlı izleme ekranını açabilir ve kazandıran numaraları sorgulayabilirsiniz.

11Yılbaşı çekilişi canlı yayın | Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

12Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama Nasıl Yapılır

Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama Nasıl Yapılır?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi tamamlanır tamamlanmaz sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

13Yılbaşı çekilişi canlı yayın | Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın

Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

14Yılbaşı çekilişi canlı yayın | Milli Piyango canlı yayın hangi kanalda Youtube Yılbaşı çekilişi 2023 canlı yayın