Milli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar | Milli piyango bilet sorgulama ekranı

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu çekiliş için çeyrek bilet 100, yarım bilet 200, tam bilet 400 liradan satışa sunuldu. Büyük ikramiyenin 400 milyon lira olduğu, toplamda 2 milyar 355 milyon 655 bin liranın dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişi için vatandaşlar şimdiden biletlere ilgi göstermeye başladı. 2023'de olduğu gibi bu sene de belirlenen kural ile bilet payına bakılmaksızın büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.