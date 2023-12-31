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GündemMilli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar | Milli piyango bilet sorgulama ekranı
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Milli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar | Milli piyango bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango çekiliş sonuçlarında bazı ikramiye tutarları belli oldu. 800 TL, 1200 TL, 3 bin TL ve 5 bin TL kazanan bilet numaraları Şisal Şans, Milli Piyango İdaresi ve noter huzurunda çekildi. Çekiliş 15 bin TL'lik ikramiye ile devam ediyor. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi, 23.30'da canlı yayın ile kamuoyuna duyurulacak. İşte Milli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar ile Milli piyango bilet sorgulama ekranı

• 31 Aralık 2023 - 20:04 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 20:04 • Son Güncelleme:
1Milli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar | Milli piyango bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango çekilişi 18.30'da canlı yayın ile başladı. Çekilişte kazanan biletler için rakamlar belli olmaya başladı. 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'nin dağıtılacağı gecede, 400 milyon TL'nin sahibi 23.30'da gerçekleşecek yılbaşı özel çekilişi ile belirlenecek. 400 milyon değerindeki büyük ikramiye satılan bilete isabet edene kadar çekiliş sürecek. Canlı yayın ile Milli Piyango çekilişinde ikramiye kazanan numaraları da takip edebilirsiniz. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

2MİLLİ PİYANGO ÇEKİLEN NUMARALAR VE YILBAŞI ÇEKİLİŞİ KAZANAN NUMARALAR

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLEN NUMARALAR VE YILBAŞI ÇEKİLİŞİ KAZANAN NUMARALAR

Son 5 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar00175 01169 01831 05017 05103 07232 10273 11588 13035 15536 17700 18342 20728 21226 21409 23128 23469 23615 29359 33600 35275 37261 38225 38615 40845 43107 44450 47201 48323 51169 51789 52538 54651 55189 57991 58075 58371 62286 63253 66446 67474 69652 69717 70317 70452 72253 74479 81558 82707 83758 85508 85531 86334 88315 88738 90831 93354 96455 98329 98772

3Milli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar | Milli piyango bilet sorgulama ekranı

Son 4 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar0287 0402 0569 0816 0911 0917 1283 1327 2061 2369 3301 3619 3945 4012 4470 4529 4863 4897 5011 5169 5209 5305 5380 5645 6603 6780 7080 7128 7359 8503 8518 8845 8921 9030 9179 9318 9590 9656 9695 9813

4Milli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar | Milli piyango bilet sorgulama ekranı

Son 3 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar030 196 296 308 316 367 464 520 599 650 720 752 772 804 816 880 912 970 971 974

5Milli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar | Milli piyango bilet sorgulama ekranı

Son 2 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar02 12 46 48 57 61 72

6Milli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar | Milli piyango bilet sorgulama ekranı

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu çekiliş için çeyrek bilet 100, yarım bilet 200, tam bilet 400 liradan satışa sunuldu. Büyük ikramiyenin 400 milyon lira olduğu, toplamda 2 milyar 355 milyon 655 bin liranın dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişi için vatandaşlar şimdiden biletlere ilgi göstermeye başladı. 2023'de olduğu gibi bu sene de belirlenen kural ile bilet payına bakılmaksızın büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

7Milli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar | Milli piyango bilet sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

8Milli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar | Milli piyango bilet sorgulama ekranı

31 Aralık Cumartesi akşamı hem büyük ikramiye, teselli ikramiyesi, amorti belli olacak. Milyonlarca kişinin gözü kulağı da MPİ bilet sonuç sorgulama ekranında olacak. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı gazetevatan'da olacak. Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar da yine bu adreste yer alacak.

9Milli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar | Milli piyango bilet sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI