Milli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar | Milli piyango bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango çekiliş sonuçlarında bazı ikramiye tutarları belli oldu. 800 TL, 1200 TL, 3 bin TL ve 5 bin TL kazanan bilet numaraları Şisal Şans, Milli Piyango İdaresi ve noter huzurunda çekildi. Çekiliş 15 bin TL'lik ikramiye ile devam ediyor. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi, 23.30'da canlı yayın ile kamuoyuna duyurulacak. İşte Milli Piyango çekilen numaralar ve yılbaşı çekilişi kazanan numaralar ile Milli piyango bilet sorgulama ekranı…
• 31 Aralık 2023 - 20:04 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 20:04 • Son Güncelleme: