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GündemMilli piyango bileti ne zamana kadar alınır? Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor, yılbaşı bileti en son saat kaça kadar satılıyor?
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Milli piyango bileti ne zamana kadar alınır? Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor, yılbaşı bileti en son saat kaça kadar satılıyor?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ederken yeni yılda zengin olma hayali kuranlar ise bilet alırken dikkat etmeleri gereken detayları araştırıyor. Henüz bilet almayan vatandaşlar ise bilet satışlarının en son saat kaça kadar olduğunu ve ne zaman bittiğini sorguluyor. Peki, Milli piyango bileti ne zamana kadar alınır? Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor, yılbaşı bileti en son saat kaça kadar satılıyor?

• 30 Aralık 2023 - 17:15 • Son Güncelleme:
• 30 Aralık 2023 - 17:15 • Son Güncelleme:
1Milli piyango bileti ne zamana kadar alınır Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor, yılbaşı bileti en son saat kaça kadar satılıyor

31 Aralık 2023 gecesi çekilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Zengin olma hayalleri kuranlar yılbaşı biletlerini almaya devam ediyor. Yılbaşı bileti alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir yerlerden alınması öneriliyor. Peki, Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor, Orjinal Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır, piyango biletinin arkasında mühür olması şart mı? Piyango biletinin arkasını imzalamak gerekiyor mu? İşte Milli piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler

2PİYANGO BİLETİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

PİYANGO BİLETİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bilet alırken ilk olarak bakılması gereken; gezici bayilerin yaka kartı taşıyan veya istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin; çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, filayt ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek lekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir.

Kendini ibraz eder nitelikte olmayan sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, yırtık veya kopmuş bilet olmaması gerekir. Aksi halde ikramiye ödenmez.

3MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL, NEREDEN ALINIR

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine katılmak adına sayısız kişi, tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek 100 TL değerindeki biletleri alarak büyük ödüle ortak olmak için ilk adımı atıyor.

MP biletleri ise Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından, millipiyangoonline.com adresinden, gezici ve sabit bayilerden satın alınabiliyor.

4Milli piyango bileti ne zamana kadar alınır Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor, yılbaşı bileti en son saat kaça kadar satılıyor

2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ AL

5SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

6Milli piyango bileti ne zamana kadar alınır Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor, yılbaşı bileti en son saat kaça kadar satılıyor

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.