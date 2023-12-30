Milli piyango bileti ne zamana kadar alınır? Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor, yılbaşı bileti en son saat kaça kadar satılıyor?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ederken yeni yılda zengin olma hayali kuranlar ise bilet alırken dikkat etmeleri gereken detayları araştırıyor. Henüz bilet almayan vatandaşlar ise bilet satışlarının en son saat kaça kadar olduğunu ve ne zaman bittiğini sorguluyor. Peki, Milli piyango bileti ne zamana kadar alınır? Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor, yılbaşı bileti en son saat kaça kadar satılıyor?
• 30 Aralık 2023 - 17:15 • Son Güncelleme:
• 30 Aralık 2023 - 17:15 • Son Güncelleme: