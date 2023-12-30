Milli piyango bileti ne zamana kadar alınır? Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor, yılbaşı bileti en son saat kaça kadar satılıyor?

PİYANGO BİLETİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bilet alırken ilk olarak bakılması gereken; gezici bayilerin yaka kartı taşıyan veya istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.



Biletin; çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, filayt ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek lekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir.



Kendini ibraz eder nitelikte olmayan sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, yırtık veya kopmuş bilet olmaması gerekir. Aksi halde ikramiye ödenmez.