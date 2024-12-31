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GündemMilli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte bilet sorulama ekranına erişim ve tüm bilgiler
HaberlerGündem Haberleri Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte bilet sorulama ekranına erişim ve tüm bilgiler

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte bilet sorulama ekranına erişim ve tüm bilgiler

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL! Yeni yıla girmeye artık çok az bir süre kaldı. Satın alınan çeyrek, yarım ve tam biletlere ne kadar ikramiye isabet edeceği çekilişin hemen ardından belli olacak. Büyük ikramiyenin yanı sıra 60 milyon, 6 milyon ve 600 bin TL teselli ikramiyesi gibi birçok farklı ikramiye bu gece sahiplerini bulacak. İşte Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Büyük ikramiye ve amorti kazandıran numaralar saat kaçta belli olacak?

Haber Merkezi
• 31 Aralık 2024 - 09:59 • Son Güncelleme:
Haber Merkezi
• 31 Aralık 2024 - 09:59 • Son Güncelleme:
1Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi saat kaçta yapılacak İşte bilet sorulama ekranına erişim ve tüm bilgiler

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde her yıl olduğu gibi bu yıl da rekor ikramiye dağıtılacak. Büyük ikramiye tutarının 600 milyon TL olduğu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak olan toplam ikramiye tutarı ve kazandıran numaralar gecenin en çok aranan kelimeleri olacak.

2Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi saat kaçta yapılacak İşte bilet sorulama ekranına erişim ve tüm bilgiler

Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi halinde talihliler 150 milyon TL, Yarım bilete isabet etmesi halinde 300 milyon TL ve son olarak Tam bilete isabet etmesi halinde 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olacak. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ve amorti kazandıran numaralar gecenin son çekilişinde belli olacak. Peki Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve MPİ sıralı tam liste ne zaman saat kaçta açıklanacak?

3MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi bu yıl 31 Aralık saat 18:30'da başlayacak.Son çekiliş her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye ve amorti kazandıran numaraları belirlemek için saat 23:15 ve 23:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.18:30-22:00 saatleri arasında 1.200 TL ve 60 milyon TL arasındaki 12 farklı kategori için çekilişler gerçekleştirilecek.

4MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde tüm ikramiye tutarları saat 23:30'da belli olacak. Çekilişin hemen ardında Milliyet.com.tr bilet sorgulama ekranı üzerinden biletinize isabet eden şanslı numaraları bilet sorgulama ekranı üzerinden kolayca gerçekleştirebileceksiniz.

5MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olacak.Sonrasında sırasıyla 60 milyon TL, 6 milyon TL, 1.5 milyon TL, 1 milyon TL, 100 bin TL, 50 bin TL, 25 bin TL, 10 bin TL, 6 bin TL, 4 bin TL, 1.800 TL, 1.200 TL, 600 TL, 600 bin TL teselli ikramiyesi olmak üzere toplamda 3.499.050.000 TL tutarında toplam ikramiye dağıtılacak.

6MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için bu yıl bilet fiyatları şu şekilde belirlenmişti; Çeyrek 150 TL, Yarım bilet 300 TL ve Tam Bilet 600 TL