Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte bilet sorulama ekranına erişim ve tüm bilgiler
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL! Yeni yıla girmeye artık çok az bir süre kaldı. Satın alınan çeyrek, yarım ve tam biletlere ne kadar ikramiye isabet edeceği çekilişin hemen ardından belli olacak. Büyük ikramiyenin yanı sıra 60 milyon, 6 milyon ve 600 bin TL teselli ikramiyesi gibi birçok farklı ikramiye bu gece sahiplerini bulacak. İşte Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Büyük ikramiye ve amorti kazandıran numaralar saat kaçta belli olacak?
Haber Merkezi
• 31 Aralık 2024 - 09:59 • Son Güncelleme:
Haber Merkezi
• 31 Aralık 2024 - 09:59 • Son Güncelleme: