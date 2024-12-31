Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte bilet sorulama ekranına erişim ve tüm bilgiler

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olacak.Sonrasında sırasıyla 60 milyon TL, 6 milyon TL, 1.5 milyon TL, 1 milyon TL, 100 bin TL, 50 bin TL, 25 bin TL, 10 bin TL, 6 bin TL, 4 bin TL, 1.800 TL, 1.200 TL, 600 TL, 600 bin TL teselli ikramiyesi olmak üzere toplamda 3.499.050.000 TL tutarında toplam ikramiye dağıtılacak.