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GündemMike Tyson Jake Paul maçını kim kazandı? 80 milyon dolarlık maç: Mike Tyson Jake Paul maçı sonucu ne oldu?
HaberlerGündem Haberleri Mike Tyson Jake Paul maçını kim kazandı? 80 milyon dolarlık maç: Mike Tyson Jake Paul maçı sonucu ne oldu?

Mike Tyson Jake Paul maçını kim kazandı? 80 milyon dolarlık maç: Mike Tyson Jake Paul maçı sonucu ne oldu?

Boks dünyasının merakla beklediği maç sonunda gerçekleşti: Mike Tyson ve Jake Paul arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya gelecek. Bu dev organizasyon öncesinde bilet fiyatları ve iki isme verilecek olan para ücretleri büyük yankı uyandırdı. Peki, kim kazandı? Maçın kazananı şimdiden merak konusu oldu.

• 16 Kasım 2024 - 09:05 • Son Güncelleme:
• 16 Kasım 2024 - 09:05 • Son Güncelleme:
1Mike Tyson Jake Paul maçını kim kazandı 80 milyon dolarlık maç: Mike Tyson Jake Paul maçı sonucu ne oldu

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı bu sabah ekranlara geldi.

2Mike Tyson Jake Paul maçını kim kazandı 80 milyon dolarlık maç: Mike Tyson Jake Paul maçı sonucu ne oldu

İki farklı nesilden gelen bu iki ismin karşılaşması, boks severleri ekran başına kilitledi.

3Mike Tyson Jake Paul maçını kim kazandı 80 milyon dolarlık maç: Mike Tyson Jake Paul maçı sonucu ne oldu

İki sporcu da üstün performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçını kim kazandı?

4Mike Tyson Jake Paul maçını kim kazandı 80 milyon dolarlık maç: Mike Tyson Jake Paul maçı sonucu ne oldu

Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul, 16 Kasım 2024 tarihinde Texas'taki AT&T Stadı'nda ringe çıktı.

5Mike Tyson Jake Paul maçını kim kazandı 80 milyon dolarlık maç: Mike Tyson Jake Paul maçı sonucu ne oldu

Dünyanın merakla beklediği mücadelede Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya geldi. Organizasyonu Jake Paul kazandı. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson’ı 78-74 puanla yendi.

6TYSONDAN JAKE PAULA TOKAT

TYSON'DAN JAKE PAUL'A TOKAT!

Kritik boks maçı öncesinde basın önünde tartıya çıkan iki boksör arasında yaşanan gerilim sonucunda Mike Tyson, rakibi Jake Paul'a tokat attı.

7MİKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI ÖDÜLÜ NE

MİKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI ÖDÜLÜ NE?

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki tarihi boks maçında toplam ödül miktarı, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yabancı kaynaklarda yer alan bilgilere göre, bu dev organizasyonun ödül havuzu tam 80 milyon dolar olarak açıklandı.

8Mike Tyson Jake Paul maçını kim kazandı 80 milyon dolarlık maç: Mike Tyson Jake Paul maçı sonucu ne oldu

Bu ödülün yarısı, yani 40 milyon dolar, karşılaşmayı kazanan boksörün oldu.

9Mike Tyson Jake Paul maçını kim kazandı 80 milyon dolarlık maç: Mike Tyson Jake Paul maçı sonucu ne oldu

Jake Paul’un maç öncesi yaptığı açıklamalar, genç boksörün galibiyet ve bu büyük ödüle olan motivasyonunu ortaya koydu. Paul, “40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım” sözleriyle iddiasını dile getirmişti. Ancak ödül sadece paradan ibaret değil; kazanan isim, kariyerinde unutulmaz bir zafer elde etme onuruna da sahip oldu.