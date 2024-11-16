Mike Tyson Jake Paul maçını kim kazandı? 80 milyon dolarlık maç: Mike Tyson Jake Paul maçı sonucu ne oldu?
Boks dünyasının merakla beklediği maç sonunda gerçekleşti: Mike Tyson ve Jake Paul arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya gelecek. Bu dev organizasyon öncesinde bilet fiyatları ve iki isme verilecek olan para ücretleri büyük yankı uyandırdı. Peki, kim kazandı? Maçın kazananı şimdiden merak konusu oldu.
• 16 Kasım 2024 - 09:05 • Son Güncelleme:
• 16 Kasım 2024 - 09:05 • Son Güncelleme: