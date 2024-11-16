Mike Tyson Jake Paul maçını kim kazandı? 80 milyon dolarlık maç: Mike Tyson Jake Paul maçı sonucu ne oldu?

Jake Paul’un maç öncesi yaptığı açıklamalar, genç boksörün galibiyet ve bu büyük ödüle olan motivasyonunu ortaya koydu. Paul, “40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım” sözleriyle iddiasını dile getirmişti. Ancak ödül sadece paradan ibaret değil; kazanan isim, kariyerinde unutulmaz bir zafer elde etme onuruna da sahip oldu.