GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi
HaberlerGündem Haberleri Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

21.07.2025 - 14:55Güncellenme Tarihi:

Van'da mezarın içinden işaretli olarak çıktı. Kazı çalışması başlatıldığından bu yana böylesi görülmedi. Jandarma elleriyle temizledi. Gizli bölmelerde krala ait eşyalar arkeologları bile şaşırttı.

1Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Van Muradiye Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle bir kazı çalışması başlatıldı. Mezarın içerisinden çıkartılan işaretli taşlar görenleri şaşırttı. İkinci tapınak, bindirme tekniği ile inşa edilmiş taş örgü oda mezar kalıntısı ile çanak çömlek parçaları ve metal eserler bulundu.

2Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Hava şartları nedeniyle bu yılki bölümü tamamlanan kazı çalışmalarının, gelecek yıl devam edeceği bildirildi.

3Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Erdoğan, AA muhabirine, kale kalıntısının bulunduğu alanda bölgenin tarihine ışık tutacak önemli bulgulara rastladıklarını söyledi.

4Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Buluntuların farklı dönemlerde kullanıldığını değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, bir süre önce kazılar sonucu ortaya çıkarılan tapınağın tespit edildiği alanda ikinci tapınağın bulunmasının şaşırtıcı olduğunu aktardı.

5Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Kışın başlamasıyla kazılara ara verdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

6Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

"Kazılarda Kral Menua tarafından yapıldığını düşündüğümüz ikinci tapınağı gün yüzüne çıkardık.

7Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Hemen yanında önemli bir mezarla karşılaştık. Alanda çok sayıda Urartu seramiği çıkarıldı.

8Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Burası kazı çalışmaları açısından önemli bir yer.

9Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Orta Çağ dönemine ait seramikler var. Bu seramiklerin ikinci kez kullanıldığını görüyoruz. Yine kalenin dışında çok önemli gördüğümüz bir nekropol bulunuyor.

10Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Burada çeşitli mezar türlerine rastladık. Bunlardan en önemlisi taş örgü mezarlar.

11Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Yine bölgeden bilinen taş örgü oda mezarlardan bir tanesini biz tespit ettik.

12Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Farklı olarak kapak taşı olmayan bir taş örgü mezardan söz ediyoruz. Bu anlamda bir yenilik olarak karşımıza çıkmakta.

13Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Buluntu çeşitliliğiyle de önemli bir mezar.

14Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Urartu dönemine ait çok sayıda seramikle birlikte çanak gömlek, metal eser var, ölü eşyası bulunuyor."

15Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Mezarın içinden çıkardı.

16Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi

Kralın en büyük hazinesiydi. Gizli bölmelerde bulundu.

17Mezarın içinden işaretli çıktı: Van'da kale kazısında böylesi görülmedi! Jandarma elleriyle temizledi