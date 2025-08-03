Mezar kazısında tarihi keşif! Geçmişin şifresi Diyarbakır'da çıktı: Davud Yıldızı içindeki motif ve altı satırlık yazıt

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"Bu alanı gelecek nesillere miras bırakmak istiyoruz. Burası büyük bir antik kent ve gelecekte daha kapsamlı bilimsel kazılarla yeni mozaiklere ulaşılabileceğini düşünüyoruz ancak alan köylüler tarafından mezarlık olarak kullanıldığından, burada defin yapılmaması için yeni bir mezarlık alanının tahsis edilmesi gerekiyor." diyen Gizligöl, mozaikli alanın Diyarbakır merkeze 66 kilometre uzaklıkta olduğunu, antik dönemde bir çayın kenarına kurulduğunu belirtti.