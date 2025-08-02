Mezar kazısı, 1700 yıllık sırrı ortaya çıkardı: Diyarbakır'da bulunan mozaik dünyayı sarsacak!

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Çelebi, çalışmalarla mozaikte içinde haç motifi olan Davut Yıldızı ve eski Yunan dilinde yazılmış 6 satırlık dilekçenin de tespit edildiğini ifade ederek, “Büyük bir ihtimalle, mozaik zeminin o dönemdeki bir mimari yapının zemini olduğunu düşünüyoruz. Villa olabilir veya başka bir yapı olabilir. Onun zemin döşemesi mozaik niteliğinde. Üzerinde geometrik motifler mevcuttu. Onun dışında Davut Yıldızı ve Davut Yıldızı'nın içinde de haç motifi ortaya çıktı. Zeminde aynı zamanda 6 satırlık bir dilekçe yazısı bulunuyor. Çalışma bittikten sonra da yine alanın kapatılmasıyla ilgili söz konusu genel müdürlükten gerekli izinler için yazışmalar yapıldı. Söz konusu bu 3 haftalık kazı çalışması bittikten sonra, mozaikli alanın geleceği ile ilgili, ne yapılacağı ile ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından izinler verildi.