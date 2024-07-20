Meteorooji son hava durumu raprounu açıkladı! Batıda çöl sıcakları doğuda gök gürültülü sağanak yağışlar
Rekor sıcaklıklar yurdun büyük bir kısmında hayatı olumsuz etkilerken Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van, Artvin ve Ordu ile bu akşam saatlerinde Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimleri ile Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
• 20 Temmuz 2024 - 19:18 • Son Güncelleme:
• 20 Temmuz 2024 - 19:18 • Son Güncelleme: