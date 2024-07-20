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GündemMeteorooji son hava durumu raprounu açıkladı! Batıda çöl sıcakları doğuda gök gürültülü sağanak yağışlar
HaberlerGündem Haberleri Meteorooji son hava durumu raprounu açıkladı! Batıda çöl sıcakları doğuda gök gürültülü sağanak yağışlar

Meteorooji son hava durumu raprounu açıkladı! Batıda çöl sıcakları doğuda gök gürültülü sağanak yağışlar

Rekor sıcaklıklar yurdun büyük bir kısmında hayatı olumsuz etkilerken Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van, Artvin ve Ordu ile bu akşam saatlerinde Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimleri ile Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

• 20 Temmuz 2024 - 19:18 • Son Güncelleme:
• 20 Temmuz 2024 - 19:18 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimleri ile Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 39°CAz bulutlu

İSTANBUL 26°C, 35°CAz bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu yakası yer yer parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 22°C, 37°CAz bulutlu

KOCAELİ 26°C, 36°CAz bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

5EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 37°CAz bulutlu

DENİZLİ 25°C, 42°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 36°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 28°C, 42°CAz bulutlu ve açık

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu Toroslar mevkiinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C, 37°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 40°CAz bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA 23°C, 38°CAz bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 18°C, 37°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 20°C, 38°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 35°CParçalı bulutlu

DÜZCE 22°C, 36°CParçalı bulutlu

SİNOP 25°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 23°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ordu ile bu akşam saatlerinde Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 37°CParçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 24°C, 32°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 20°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 28°CParçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 39°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 40°CAz bulutlu ve açık