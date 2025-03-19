Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi: Yurt genelinde kuvvetli yağış, don ve çığ tehlikesi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekliyor. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak, ancak Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.
• 19 Mart 2025 - 11:07 • Son Güncelleme:
• 19 Mart 2025 - 11:07 • Son Güncelleme: