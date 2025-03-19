Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi: Yurt genelinde kuvvetli yağış, don ve çığ tehlikesi!

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinin zamanla, yer yer yoğun olmak üzere, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM °C, 7°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



KARS °C, 8°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı



MALATYA °C, 14°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



VAN °C, 8°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı