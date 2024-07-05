Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir
Meteoroloji son dakika hava durumu... Yağmur yağacak iller belli oldu. Meteoroloji duyurdu. Kavurucu sıcaklara yurtta kısa bir ara verildi. Yağmur yağdı, yurda serinlik çöktü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 ile sarı kodlu uyarı verdi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için saat verdi. Ayrıca Şen, önümüzdeki haftaya doğru sıcaklıkların tekrardan yükseleceğine ve orman yangınlarına dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. İşte son dakika gelişmesi...
• 05 Temmuz 2024 - 20:46 • Son Güncelleme:
• 05 Temmuz 2024 - 20:46 • Son Güncelleme: