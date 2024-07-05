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Gündem Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir
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Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji son dakika hava durumu... Yağmur yağacak iller belli oldu. Meteoroloji duyurdu. Kavurucu sıcaklara yurtta kısa bir ara verildi. Yağmur yağdı, yurda serinlik çöktü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 ile sarı kodlu uyarı verdi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için saat verdi. Ayrıca Şen, önümüzdeki haftaya doğru sıcaklıkların tekrardan yükseleceğine ve orman yangınlarına dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. İşte son dakika gelişmesi...

• 05 Temmuz 2024 - 20:46 • Son Güncelleme:
• 05 Temmuz 2024 - 20:46 • Son Güncelleme:
1 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Ege (İzmir ve Aydın haric), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

3 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Rüzgarın; Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

4 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun batı kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.

5 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Rüzgarın ise iç ve batı bölgelerde kuzey yönlerden; doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

6 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Muğla’nın Menteşe ilçesinde özellikle Karabağlar Yaylası Sanayi Sitesi yolu üzerinde yağmur suyu nedeniyle biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur, kısa sürede yolları suyla doldurarak trafiği olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle araçlar yavaşlamak zorunda kaldı ve bazı bölgelerde trafikte aksamalar meydana geldi. Kısa süreli yağış sonrası 35 derece dolayında seyreden hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar serin havanın rahatlığını yaşadı.

7 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Çorum'da etkili sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi, araçlar yollarda kaldı, ağaçlar devrildi. ​Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. Dolu ile birlikte etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezindeki çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sel suları nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Aşık Mahsuni Şerif parkı yanındaki kavşakta sel suları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

8 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

İpek taksi kavşağında da ise yolun çökmesi nedeniyle bir otomobil çukura düştü. Otomobil belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı. Kent merkezinde dolu, sağanak ve rüzgarın da etkisiyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı. Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, tıkanma noktalardaki rögarları açmak için çalışma yaptı.

9 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası’nda öğle saatlerinde etkisini gösterdi. Sağanak yağış sonrası Kartal Esentepe Mahallesi Kızılırmak Sokak göle döndü. Çevre esnafı ise su baskınlarına karşı dükkanlarının önünde önlem aldı. Araç sahipleri, park halindeki araçlarını sokak içerisinden çıkardı. Sokağın göle döndüğü anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

10 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji’den gelen uyarıların ardından İstanbul’da Anadolu Yakası’nın özellikle doğu kesimlerinde, Pendik ve çevre ilçelerinde yağmur yağışı ara ara etkili oluyor. Uyarıları dikkate alan kimi vatandaşlar şemsiye ile yola çıkarken, yağmura hazırlıksız yakalanan kimisi de ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı otomobil ve motosiklet sürücüleri yağmurdan kaçınmak için köprü altlarına araçlarını park etti. E-5 karayolunda da yağmur nedeniyle ara ara trafik yoğunluğu da yaşandı.

11 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Kasım Aydın isimli bir vatandaş, “Bizim de tuhafımıza gidiyor. Bir anda doluyla karışık yoğun yağmur yağıyor. Ben bir esnaf olarak herkese tavsiyede bulunuyorum, ani yağmura karşı herkes tedbirli olsun. Yağmur berekettir rahmettir, yağsın. İnşallah en güzel yağmurlar yağsın, bizlere bereket ve rahmet olsun” dedi.

12 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağış nedenle bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşadı.

13 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle E5 Karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerlerken, bazı noktalarda ufak çaplı trafik kazaları meydana geldi.

14 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 5 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Muğla, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Uyarıda; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilirken, bu tür hava şartlarının ulaşımda da aksamalara neden olabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

15 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Sakarya Valiliği, şehir genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunmuştu. Şehir merkezinde aniden bastıran yağış, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile çıktıkları sokakta yağmurdan korunurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kaçamadı.

16 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün Öğleden sonra Denizli ve Afyonkarahisar'da başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. 5. Bölge müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

17 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre, bu hafta yurdun doğu ve kuzey kesiminde kuvvetli sağanak bekleniyor.

18 İSTANBULLULAR DİKKAT

İSTANBULLULAR DİKKAT!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

19 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Dün İstanbul'un Anadolu yakısının doğusunda yağmur vardı. Bursa'dan başlayarak Bilecek ve Kocaeli’de sağanak vardı. Dün Şile civarındaki yağmur dışında önemli bir yağış olmadı. Bugüne baktığımızda İstanbul'un kuzey ilçelerinde öğle saatlerine doğru yağmur var. Öğleden sonra yağmur tamamen İstanbul'un doğusuna devam edecek. Gök gürültülü de yapabilir ama çok şiddetli olacağını tahmin etmiyorum. Öğleden sonra Anadolu'daki yağış kuvvetli görülüyor.

20 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

Bugün havanın en serin halini yaşıyoruz. Yarından sonra sıcaklık tekrar yükseliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren Batı'ya yeni sıcak hava dalgası geliyor. Yağış hemen hemen Türkiye'yi terk edecek. Doğu'da yarın yağışlar var ama Batı'da yarın yağışlar yok. Çorum, Kastamonu, Ankara'nın şehir dışında sağanak yağış bekleniyor. Sel baskınlarına neden olabilir.

21 ORMAN YANGINLARI OLUR MU

ORMAN YANGINLARI OLUR MU?

Batı Karadeniz'de öğleden sonra yağış kuvvetli görünüyor. Kastamonu, Zonguldak civarında yağışlar olacak ve yıldırım düşme ihtimali kuvvetli, dikkatli olmak lazım. Tekrar sıcak hava dalgasına giriyoruz, orman yangınlarına dikkat etmeliyiz.

22 Meteorolojiden son dakika yağmur uyarısı Kavurucu sıcaklara kısa mola: İstanbul, Ankara, İzmir

İstanbul'da sıcaklık yarından itibaren 30-32 derecelere çıkacak. Dolayısıyla İstanbul'da sıcaklıklara karşı tedbirleri almak lazım. Bu sene sıcak haberlerini yapacağız anlaşılan. Daha temmuz ve Ağustos var.