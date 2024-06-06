Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor! Saat verildi
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Hava sıcaklıklarıyla ilgili dikkat çeken açıklama yapıldı. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde yeni bir hava durumu raporu yayınladı. Rapora göre, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Artvin, Erzurum, Ardahan ve Ankara illerinde sağanak yağış bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların, beklenen yağışlarla birlikte bir miktar düşeceği öngörülüyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Haziran hava durumu değerlendirmeleri.
• 06 Haziran 2024 - 07:52 • Son Güncelleme:
• 06 Haziran 2024 - 07:52 • Son Güncelleme: