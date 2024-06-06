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Gündem Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor! Saat verildi
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor! Saat verildi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Hava sıcaklıklarıyla ilgili dikkat çeken açıklama yapıldı. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde yeni bir hava durumu raporu yayınladı. Rapora göre, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Artvin, Erzurum, Ardahan ve Ankara illerinde sağanak yağış bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların, beklenen yağışlarla birlikte bir miktar düşeceği öngörülüyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Haziran hava durumu değerlendirmeleri.

• 06 Haziran 2024 - 07:52 • Son Güncelleme:
• 06 Haziran 2024 - 07:52 • Son Güncelleme:
1 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu,

2 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

Öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

4 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya ve bölgenin güneyinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile Bursa'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C Az bulutlu

6 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

7 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

9 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C Az bulutlu ve açık, zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu

10 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

ANTALYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri (Korkuteli ve Elmalı ) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 40°C Az bulutlu ve açık

11 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

14 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

15 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

SİNOP °C, 28°C Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu

16 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 30°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

17 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

SAMSUN °C, 27°C Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

TOKAT °C, 35°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

18 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

TRABZON °C, 26°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

19 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

20 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

KARS °C, 27°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C Az bulutlu ve açık

21 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık

22 Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor Saat verildi

SİİRT °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık