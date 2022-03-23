Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yeniden başlıyor, kuvvetli olacak! Kar bitti derken... İstanbul, Ankara ve birçok ilde...

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.