Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Saat verildi: 4 il için sarı kodlu alarm

5

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27

Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20