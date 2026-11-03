Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Saat verildi: 4 il için sarı kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli için peş peşe uyarılar yayımladı. Batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini bildirilirken sel, dolu, yıldırım ve hortum tehlikesine karşı saat vererek 4 il için sarı kodlu alarma geçildi. İşte 3 Kasım 2026 il il hava durumu raporu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Kasım 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Adana ve Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun, Gümüşhane, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına ve hortum tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 19
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27
Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
Erzurum: Çok bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20