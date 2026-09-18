Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Gök gürleyecek, sağanak ve fırtına geliyor: İşte yağış beklenen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Marmara’nın doğusundan Karadeniz’e, Akdeniz’den Doğu Anadolu’ya kadar çok sayıda bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 18 Eylül Cuma il il hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 18 Eylül 2026 hava tahminlerine göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Çok sayıda bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yağışların; Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde etkili olması bekleniyor. Bunun yanı sıra Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ile Mardin çevrelerinde de yerel yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin tahminlerinde özellikle bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı öne çıkıyor.Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Vatandaşların kuvvetli yağış sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması önem taşıyor.
Yağışın yanı sıra rüzgâr da bazı bölgelerde etkisini artıracak. Genellikle kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, saatte 50 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarında da değişim yaşanacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
İL İL HAVA SICAKLIKLARI
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı bulutlu 30
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32