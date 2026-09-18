Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Gök gürleyecek, sağanak ve fırtına geliyor: İşte yağış beklenen iller

6

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32