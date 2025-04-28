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GündemMeteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı: kuvvetli rüzgar etkili olacak, çatı uçmasına dikkat!
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Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı: kuvvetli rüzgar etkili olacak, çatı uçmasına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, güneyinde yer yer 70-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

• 28 Nisan 2025 - 12:19 • Son Güncelleme:
• 28 Nisan 2025 - 12:19 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden İstanbul için sarı kodlu uyarı: kuvvetli rüzgar etkili olacak, çatı uçmasına dikkat

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

2İSTANBUL İÇİN SARI KODLU UYARI

İSTANBUL İÇİN SARI KODLU UYARI

İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren poyraz etkili olacak. Fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte hava daha soğuk hissedilecek. Fırtınanın salı gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

3Meteorolojiden İstanbul için sarı kodlu uyarı: kuvvetli rüzgar etkili olacak, çatı uçmasına dikkat

Marmara'da bugünden itibaren poyraz etkili olacak. Şiddetli esmesi beklenen rüzgarla, hava sıcaklığı daha düşük hissedilecek.

İstanbul Valiliği, bir uyarı notu yayımlayarak vatandaşları beklenen fırtınaya karşı uyardı. Valilik açıklamasında fırtınanın bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

4Meteorolojiden İstanbul için sarı kodlu uyarı: kuvvetli rüzgar etkili olacak, çatı uçmasına dikkat

Rüzgarın fırtına şeklinde eseceği vurgulanan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

5DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle 12.00 Kabataş-Kadıköy-Moda-Bostancı seferinin Moda İskelesi uğraması yapılamayacağı bildirildi.

İDO'dan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık." ifadeleri kullanıldı.

6KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7MARMARA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

8EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerin öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu