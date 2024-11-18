Meteorolojiden hava durumu açıklaması! Önümüzdeki 3 güne dikkat! İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri
Yurt genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Meteoroloji haritayı güncelledi ve bu hafta için çok kritik uyarılarda bulundu. Çarşamba günü itibarıyla tam 3 gün sürecek lodosla ilgili vatandaşlar uyarıldı sıcaklıklar 20 dereceleri görüp tekrar 10 derecelere düşecek. Marmara dahil birçok kentte kar yağışı etkili olacak. Güneydoğu'da ise sağanak yağmurlar başlıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir dahil tüm yurdu bekleyen hava durumu tahminleri.
• 18 Kasım 2024 - 11:09 • Son Güncelleme:
• 18 Kasım 2024 - 11:09 • Son Güncelleme: