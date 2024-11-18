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GündemMeteorolojiden hava durumu açıklaması! Önümüzdeki 3 güne dikkat! İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri
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Meteorolojiden hava durumu açıklaması! Önümüzdeki 3 güne dikkat! İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Meteoroloji haritayı güncelledi ve bu hafta için çok kritik uyarılarda bulundu. Çarşamba günü itibarıyla tam 3 gün sürecek lodosla ilgili vatandaşlar uyarıldı sıcaklıklar 20 dereceleri görüp tekrar 10 derecelere düşecek. Marmara dahil birçok kentte kar yağışı etkili olacak. Güneydoğu'da ise sağanak yağmurlar başlıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir dahil tüm yurdu bekleyen hava durumu tahminleri.

• 18 Kasım 2024 - 11:09 • Son Güncelleme:
• 18 Kasım 2024 - 11:09 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta

2Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak,

3Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz,

4Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

5HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

6RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

7KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

83 GÜN SÜRECEK

3 GÜN SÜRECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Trakya ve Batı Ege dışında yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman,

9Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde.

10Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

1-Bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz. Çarşamba’dan itibaren 3 gün Marmara, Ege, İç Anadolu’da lodos çatı uçmalarına Ağaç devrilmelerine neden olabilir. Perşembe ve cumartesi Marmara Akdeniz ve Ege de şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir.

11Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

2- Bu hafta Lodos ile birlikte çarşamba gününden itibaren kuzey de sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak. Hafta sonu sıcaklık hızla düşecek ve İç Anadolu, Karadeniz iç kesimleri Marmara’nın güney doğusunun yüksekleri ve Doğu Anadolu’da KAR yağışı görülecek ve 2 gün sonra yurdu terk edecek

12Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

3- İstanbul bugün hafif yağmurlu 14 C, Perşembe Lodos ile birlikte şiddetli yağmur geliyor sıcaklı 20 dereceyi geçebilir. Cumartesi de yağmur şiddetli sıcaklık hafta sonu 10 dereceye düşer. Bugünden haftanın görünüşü bu şekilde bu bir tahmindir ne kadar değişebilir göreceğiz

13BUGÜN 16 KENT İÇİN SARI UYARI

BUGÜN 16 KENT İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji bugün “Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak, Osmaniye” için sarı kodlu uyarıda bulundu. yarın ise "Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak" için alarm verildi.

14BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

BURSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 14°CParçalı bulutlu

16Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

İSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

17Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

KOCAELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

18Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

EGEParçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

20Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

DENİZLİ °C, 15°CParçalı bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı bulutluMANİSA °C, 16°CParçalı bulutlu

21Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

22Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

ANTALYA °C, 20°CParçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

24Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

HATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

25Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

MERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

27Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

28Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

KAYSERİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

29Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

30Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

DÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

31ORTA VE DOĞU KARADENİZ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

32DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

33GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

34Meteorolojiden hava durumu açıklaması Önümüzdeki 3 güne dikkat İşte bölge bölge şehirlerdeki hava durumu tahminleri

DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.