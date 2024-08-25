Meteoroloji'den birçok il için alarm verildi! Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son açıklamaya göre alarm verilen illerde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, ani su baskını ve dolu tehlikesine dikkat çekildi. Ankara Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu tehlikesine karşı uyarmıştı. Sağanak, başkentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle alt geçitler, çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı, bazı ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı. Samsun’un Bafra ilçesinde ise sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.
• 25 Ağustos 2024 - 17:53 • Son Güncelleme:
• 25 Ağustos 2024 - 17:53 • Son Güncelleme: