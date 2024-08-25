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Meteoroloji'den birçok il için alarm verildi! Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son açıklamaya göre alarm verilen illerde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, ani su baskını ve dolu tehlikesine dikkat çekildi. Ankara Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu tehlikesine karşı uyarmıştı. Sağanak, başkentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle alt geçitler, çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı, bazı ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı. Samsun’un Bafra ilçesinde ise sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

• 25 Ağustos 2024 - 17:53 • Son Güncelleme:
• 25 Ağustos 2024 - 17:53 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre 9 ilde şiddetli yağış bekleniyor. Samsun için turuncu alarm verilirken Amasya, Kayseri, Malatya, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat sarı alarm verilmiş durumda.İç Anadolu'nun Doğu Kesimleri için yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:Bugün akşam saatlerine kadar Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

2Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Sinop için yapılan uyarı ise şu şekilde oldu:Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinden başlayarak zamanla Sinop il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerine kadar aralıklara etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3KAYSERİDE 32 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

KAYSERİ'DE 32 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD yoğun yağışın etkili olduğu Kayseri'de son durumu aktarırken, 'Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen heyelanda mahsur kalan 8 araç ve 32 vatandaşımız riskli bölgelerden tahliye edilmiştir.' açıklamasında bulundu.

4ANKARADA ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

ANKARA'DA ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Ankara'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle alt geçitler, çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı, bazı ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

5Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Başkent’te öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Çankaya başta olmak üzere Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi.

6Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı.

7Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin önündeki otobüs durağında mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

8Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Sağanak aralıklarla devam ederken, Ankara Valiliği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. - Umutcan ÖREN- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, (DHA)

9TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPILDI

TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPILDI

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Sıhhiye Köprüsü ve Sıhhiye Yenişehir Pazarı civarında su baskınları meydana geldi. Suyun tahliye edilmesi ve tıkanan kanalizasyon mazgallarının açılması için itfaiye ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, çalışma yaptı.Vatandaşlar da iş yerlerine dolan sel suyunu, kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Altındağ ilçesine bağlı Dışkapı semtinde sağanak sonrası yolda çökme meydana geldi.

10Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Oluşan çukuru fark edemeyen bir otomobil sürücüsü, aracı çukura düşürdü. Otomobilde hasar oluştu.

11SAMSUN’DA SEL BASKINI

SAMSUN’DA SEL BASKINI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Samsun için yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, kent genelinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

12Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Samsun’un Bafra ilçesinde sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Trafikteki araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına ve bina girişlerine sığındı.

13Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kapanan sokak ve caddelerin açılması için çalışma başlattı. Meteoroloji 10’uncu Bölge Müdürlüğü'nce yağışların gün boyu lokal yağışlar halinde ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı belirtildi. - Emre ŞAHİNOL/BAFRA, (Samsun), (DHA)

14KIRIKKALEDE KAZA

KIRIKKALE'DE KAZA

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen üç araçlı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

15ÜNYEDE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

ÜNYE'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle istinat duvarı çöken ve boşaltılan 48 daireli binanın olduğu alanda çalışmalar devam ediyor.

16ANKARA VALİLİĞİNDEN KRİTİK UYARI: SAAT ARALIĞI VERİLDİ

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN KRİTİK UYARI: SAAT ARALIĞI VERİLDİ

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu tehlikesine karşı uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 3 saatlik periyotta Ankara'nın Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile aksamalar ulaşımda gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

17AFADDAN AÇIKLAMA: TÜM KURUMLAR TEYAKKUZDA

AFAD'DAN AÇIKLAMA: TÜM KURUMLAR TEYAKKUZDA

AFAD ise Meteoroloji'nin yağış alarmı verdiği illerle ilgili paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 1 ilimize Turuncu, 8 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır.

18Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Turuncu: Samsun.Sarı: Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu.

19Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Turuncu yağış uyarısı verilen Samsun ilimizde; Vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır.

20Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Cami ve Belediye anons sistemleri ile Emniyet ve jandarma araçlarından gerekli uyarılar yapılmaktadır.An itibarıyla 72 ihbar alınmış olup, alınan tüm ihbarlara müdahale edilmiştir.AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, İtfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan 1.065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir.

21Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup, gelişmeleri takip etmektedir.Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

22BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

23Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

24Meteorolojiden birçok il için alarm verildi Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

25PROF. DR. ŞEN: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞIŞLI

PROF. DR. ŞEN: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞIŞLI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında önümüzdeki haftanın yağışlı geçeceğini ifade etti. Prof. Dr. Şen, paylaşımında şunları söyledi:

26SICAKLIKLAR AZALIYOR

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Bugün pazar sıcaklıklar biraz azalıyor. İstanbul 30 C öğlen bir ara sağanak yağış görülebilir. İzmir Antalya 35 C. Ankara öğleden sonra yağışlı 31 C.

27SALI SONRASI İSTANBUL DAHA DA YAĞIŞLI

SALI SONRASI İSTANBUL DAHA DA YAĞIŞLI

Önümüzdeki hafta yağışların görüleceği hafta olacak. Bölgesel ve yerel. İstanbul Salı gününden sonra daha yağışlı görünüyor.Sıcaklıklar ortalamaya döndü. En sıcak günleri geride bıraktık önümüzdeki günlerde daha sıcak yada sıcak hava dalgası olmaz.