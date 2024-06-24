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Gündem Meteoroloji'den aşırı sıcak ve sağanak uyarısı! Ege'de kuvvetli rüzgar var, bu illere dikkat
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Meteoroloji'den aşırı sıcak ve sağanak uyarısı! Ege'de kuvvetli rüzgar var, bu illere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava sıcaklık raporunu açıkladı, Yapılan son tahminlere göre: Ülkenin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney, Van'ın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• 24 Haziran 2024 - 15:08 • Son Güncelleme:
• 24 Haziran 2024 - 15:08 • Son Güncelleme:
1 Meteorolojiden aşırı sıcak ve sağanak uyarısı Egede kuvvetli rüzgar var, bu illere dikkat

yapılan son tahminlere göre: yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney, Van'ın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 Meteorolojiden aşırı sıcak ve sağanak uyarısı Egede kuvvetli rüzgar var, bu illere dikkat

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yurt genelinde hava sıcaklığı ise şöyle;

3 MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık

4 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 43°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

5 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

6 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 36°C Az bulutlu ve açık

7 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık

8 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C Az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

9 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C Az bulutlu ve açık