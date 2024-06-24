Meteoroloji'den aşırı sıcak ve sağanak uyarısı! Ege'de kuvvetli rüzgar var, bu illere dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava sıcaklık raporunu açıkladı, Yapılan son tahminlere göre: Ülkenin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney, Van'ın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
• 24 Haziran 2024 - 15:08 • Son Güncelleme:
• 24 Haziran 2024 - 15:08 • Son Güncelleme: