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GündemMeteoroloji'den 58 il için son dakika uyarısı! Yoğun yağış başlıyor, sıcaklıklar düşecek! 'Güzel haberler veremeyeceğiz'
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Meteoroloji'den 58 il için son dakika uyarısı! Yoğun yağış başlıyor, sıcaklıklar düşecek! 'Güzel haberler veremeyeceğiz'

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! 58 il için uyarı yapıldı. Sıcaklıklar düşüyor. Onlarca ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tekrar başlıyor. Yarından itibaren 58 ilde etkisini gösterecek yağışlar günlerce devam edecek. Bayramda da havanın çok sayıda ilde yağmurlu geçmesi bekleniyor. Bayramda hangi illerin yağışlı olacağı belli oldu. Meteoroloji perşembe gününe kadarki hava durumu raporunu yayımladı. Bayramda güneş yerine kapalı bir hava görebiliriz. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin bugün yeni değerlendirmelerde bulundu ve 'Çok güzel haberler veremeyeceğiz' dedi. Bayramda hava nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde hava nasıl, hangi illerde yağış var? Son dakika hava durumu tahminleri...

• 29 Nisan 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
• 29 Nisan 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden 58 il için son dakika uyarısı Yoğun yağış başlıyor, sıcaklıklar düşecek Güzel haberler veremeyeceğiz

Meteoroloji ve uzmanlardan son dakika hava durumu açıklaması! Gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Sıcaklıklar düşüyor. 58 ilde yarın güneşli hava yerine kapalı bir hava yüzünü gösterecek. Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bugün değerlendirmelerde bulundu. Son dakika uzun vadeli hava durumu tahminleri...

2BUGÜN HAVA DURUMU

BUGÜN HAVA DURUMU

Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: İç ve doğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

3Meteorolojiden 58 il için son dakika uyarısı Yoğun yağış başlıyor, sıcaklıklar düşecek Güzel haberler veremeyeceğiz

Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

4Meteorolojiden 58 il için son dakika uyarısı Yoğun yağış başlıyor, sıcaklıklar düşecek Güzel haberler veremeyeceğiz

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğulu, doğu kesimlerde öğle saatlerinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

5BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL

BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ramazan Bayramı’nda hava durumu ile ilgili son dakika gelen bilgileri paylaştı. İşte Prof. Dr. Orhan Şen’in sosyal medya hesabı üzerinden hava durumu ile ilgili yaptığı yeni açıklama...

6ÇOK GÜZEL HABERLER VEREMEYECEĞİZ

"ÇOK GÜZEL HABERLER VEREMEYECEĞİZ"

“Cumartesi den başlayan bayram tatilinde deniz ve güneşlenme amaçlı tatile gideceklere çok güzel haberler veremeyeceğiz. Tatilin birinci ve ikinci günü olan cumartesi, pazar günleri Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyısı dışındaki bölgeler yağışlı olacak.

7SICAKLIKLAR 5-6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

SICAKLIKLAR 5-6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Bayramın birinci ve ikinci günü olan Pazartesi ve Salı günleri ise; Marmara, Ege, Akdeniz; yağmurlu, Bodrum, Marmaris, Çeşme, Fethiye, Antalya, Kuşadası ilçelerinde de yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar bugüne göre 5-6 derece birden düşecek.

8YAĞMUR BATIDAN DOĞUYA KAYIYOR

YAĞMUR BATIDAN DOĞUYA KAYIYOR

Bayramın üçüncü tatilin ise beşinci günü olan Çarşamba günü ise, yağmur öğleden sonra batıdan doğuya kayıyor. Akdeniz’in doğusu ve Anadolu yağmurlu.

9PERŞEMBEDEN SONRA HAVA ISINIYOR

PERŞEMBEDEN SONRA HAVA ISINIYOR

Haftaya Perşembe’den sonra Ege ve Akdeniz’de hava ısınmaya başlıyor.

10Meteorolojiden 58 il için son dakika uyarısı Yoğun yağış başlıyor, sıcaklıklar düşecek Güzel haberler veremeyeceğiz

Bu hafta sonu Cumartesi gece ve Pazar günü ise Güney Doğu Anadolu’da yağışlar kuvvetli sel riski var.”

11BUGÜN HAVA DURUMU MARMARA

BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°CParçalı, zamanla çok bulutlu

12EGE

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney kesimlerinin yer yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak, gece saatlerinde Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13Meteorolojiden 58 il için son dakika uyarısı Yoğun yağış başlıyor, sıcaklıklar düşecek Güzel haberler veremeyeceğiz

DENİZLİ °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°CAz bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

14AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16Meteorolojiden 58 il için son dakika uyarısı Yoğun yağış başlıyor, sıcaklıklar düşecek Güzel haberler veremeyeceğiz

ESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

18ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 26°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

19DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, G. Antep ve Kilis dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

21Meteorolojiden 58 il için son dakika uyarısı Yoğun yağış başlıyor, sıcaklıklar düşecek Güzel haberler veremeyeceğiz

SİİRT °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22CUMARTESİ HAVA DURUMU

CUMARTESİ HAVA DURUMU

23PAZAR HAVA DURUMU

PAZAR HAVA DURUMU

24PAZARTESİ HAVA DURUMU

PAZARTESİ HAVA DURUMU

25SALI HAVA DURUMU

SALI HAVA DURUMU

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