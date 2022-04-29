Meteoroloji'den 58 il için son dakika uyarısı! Yoğun yağış başlıyor, sıcaklıklar düşecek! 'Güzel haberler veremeyeceğiz'

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu



KASTAMONU °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu