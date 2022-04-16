Meteoroloji'den 31 il için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor, gün verildi! Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Çok kuvvetli sağanak yağışlar geliyor, hava tersine dönecek. Tarih belli oldu, gün gün açıklandı. İzmir, Ankara ve İstanbul dahil 31 il için uyarı yapıldı. Sıcaklıklar düşecek. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. 'Bu akşamdan itibaren başlıyor' diyerek duyurdu. Çöl tozu ve kuvvetli yağış uyarıları peş peşe geldi. Öte yandan bazı illerde bugün gök gürültülü sağanak etkili olurken, bazı iller de karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bugün ve yarın hava nasıl? Hangi iller için uyarı yapıldı? Meteoroloji'nin ve uzmanların son dakika hava durumu tahminleri...
Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
YARINA DİKKAT!
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Toz Taşınımı uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Şen, "Bu akşamdan başlayarak akşam saatlerinde güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde, gece yarısından sonra Ege ve Marmara'da, yarın batı bölgelerde (İç Anadolu dahil) sahra tozu görülecek.
Pazartesi Güneydoğu Anadolu'da görülecek. Pazartesi batı bölgeleri, salı günü Türkiye'yi terk eder" mesajını paylaştı.
Prof. Dr. Şen, "Toz batıda yarın en fazla önce Muğla, Aydın ve Antalya'nın batısı, sonra İzmir, Manisa Çanakkale ve Balıkesir'de görülecek. Bursa ve İstanbul'da da toz görülecek" dedi.
YARIN AKŞAM YAĞMUR KUVVETLENECEK
Prof. Dr. Şen, "Yarın Kuzey Ege ve Marmara'da başlayacak yağmur havadaki tozu aşağıya indirir. Marmara'da (İstanbul dahil) yarın sabah saatlerinde başlayacak yağmur akşam şiddetlenir. Pazartesi de yağmur devam eder, salı günü Anadolu'ya kayar" ifadelerini kullandı.
MARMARA RİSKİ EN YÜKSEK BÖLGE
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de "Pazar günü sağanak geçişi var. Çöl tozları da hâkim olacağı için çamur yağışı görülebilir. Özellikle Marmara çamur riski en yüksek bölge." dedi.
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°CAz bulutlu
ANTALYA °C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 21°CAz bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 22°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 15°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.
AMASYA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 20°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 20°CAz bulutlu
VAN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°CAz bulutlu ve açık
Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu haritası da yayınlandı. Gün gün hava durumu...
Yarın batıda 31 ilde yağışlar etkisini göstermeye başlayacak. Kuzey Ege ve Marmara'da başlayacak yağmur havadaki tozu aşağıya indirecek ve Marmara'da yarın sabah saatlerinde yağmur başlayacak.
Pazar akşamı şiddetlenecek yağmur pazartesi günü de devam edecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak.
Salı günüyle birlikte yağmur daha fazla ilde etkili olacak, yağışlar Anadolu'ya da kayacak.
Çarşamba günü de manzara çok farklı olmayacak. Ülkenin büyük bir kesiminde yağışlı hava etkili olacak.
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