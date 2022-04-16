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GündemMeteoroloji'den 31 il için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor, gün verildi! Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...
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Meteoroloji'den 31 il için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor, gün verildi! Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Çok kuvvetli sağanak yağışlar geliyor, hava tersine dönecek. Tarih belli oldu, gün gün açıklandı. İzmir, Ankara ve İstanbul dahil 31 il için uyarı yapıldı. Sıcaklıklar düşecek. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. 'Bu akşamdan itibaren başlıyor' diyerek duyurdu. Çöl tozu ve kuvvetli yağış uyarıları peş peşe geldi. Öte yandan bazı illerde bugün gök gürültülü sağanak etkili olurken, bazı iller de karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bugün ve yarın hava nasıl? Hangi iller için uyarı yapıldı? Meteoroloji'nin ve uzmanların son dakika hava durumu tahminleri...

• 16 Nisan 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
• 16 Nisan 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden 31 il için son dakika uyarısı Çok kuvvetli geliyor, gün verildi Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2Meteorolojiden 31 il için son dakika uyarısı Çok kuvvetli geliyor, gün verildi Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3Meteorolojiden 31 il için son dakika uyarısı Çok kuvvetli geliyor, gün verildi Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

4YARINA DİKKAT

YARINA DİKKAT!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Toz Taşınımı uyarısında bulundu.

5Meteorolojiden 31 il için son dakika uyarısı Çok kuvvetli geliyor, gün verildi Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...

Prof. Dr. Şen, "Bu akşamdan başlayarak akşam saatlerinde güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde, gece yarısından sonra Ege ve Marmara'da, yarın batı bölgelerde (İç Anadolu dahil) sahra tozu görülecek.

6Meteorolojiden 31 il için son dakika uyarısı Çok kuvvetli geliyor, gün verildi Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...

Pazartesi Güneydoğu Anadolu'da görülecek. Pazartesi batı bölgeleri, salı günü Türkiye'yi terk eder" mesajını paylaştı.

7Meteorolojiden 31 il için son dakika uyarısı Çok kuvvetli geliyor, gün verildi Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...

Prof. Dr. Şen, "Toz batıda yarın en fazla önce Muğla, Aydın ve Antalya'nın batısı, sonra İzmir, Manisa Çanakkale ve Balıkesir'de görülecek. Bursa ve İstanbul'da da toz görülecek" dedi.

8YARIN AKŞAM YAĞMUR KUVVETLENECEK

YARIN AKŞAM YAĞMUR KUVVETLENECEK

Prof. Dr. Şen, "Yarın Kuzey Ege ve Marmara'da başlayacak yağmur havadaki tozu aşağıya indirir. Marmara'da (İstanbul dahil) yarın sabah saatlerinde başlayacak yağmur akşam şiddetlenir. Pazartesi de yağmur devam eder, salı günü Anadolu'ya kayar" ifadelerini kullandı.

9MARMARA RİSKİ EN YÜKSEK BÖLGE

MARMARA RİSKİ EN YÜKSEK BÖLGE

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de "Pazar günü sağanak geçişi var. Çöl tozları da hâkim olacağı için çamur yağışı görülebilir. Özellikle Marmara çamur riski en yüksek bölge." dedi.

10BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

11EGE

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

12AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°CAz bulutlu

ANTALYA °C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 21°CAz bulutlu

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 22°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 15°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.

AMASYA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°CParçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°CAz bulutlu

VAN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°CAz bulutlu ve açık

18Meteorolojiden 31 il için son dakika uyarısı Çok kuvvetli geliyor, gün verildi Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu haritası da yayınlandı. Gün gün hava durumu...

19Meteorolojiden 31 il için son dakika uyarısı Çok kuvvetli geliyor, gün verildi Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...

Yarın batıda 31 ilde yağışlar etkisini göstermeye başlayacak. Kuzey Ege ve Marmara'da başlayacak yağmur havadaki tozu aşağıya indirecek ve Marmara'da yarın sabah saatlerinde yağmur başlayacak.

20Meteorolojiden 31 il için son dakika uyarısı Çok kuvvetli geliyor, gün verildi Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...

Pazar akşamı şiddetlenecek yağmur pazartesi günü de devam edecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak.

21Meteorolojiden 31 il için son dakika uyarısı Çok kuvvetli geliyor, gün verildi Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...

Salı günüyle birlikte yağmur daha fazla ilde etkili olacak, yağışlar Anadolu'ya da kayacak.

22Meteorolojiden 31 il için son dakika uyarısı Çok kuvvetli geliyor, gün verildi Hava tersine dönüyor, İstanbul, Ankara, İzmir dahil...

Çarşamba günü de manzara çok farklı olmayacak. Ülkenin büyük bir kesiminde yağışlı hava etkili olacak.

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