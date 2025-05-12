Meteorolojiden 25 il için sarı kodlu uyarı! Su baskınlarına dikkat, yağış hafta sonuna kadar sürebilir
Meteoroloji haritayı güncelledi, yarın 25 kent için sarı kodlu uyarı geldi. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bolu, İzmir için de gün verildi. Hafta sonu plan yapacaklar için uyarılar yapıldı. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, salı gününden itibaren bölge genelinde sıcaklıkların 8-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini, serin ve yağışlı havanın cuma gününe kadar etkili olacağının tahmin edildiğini duyurdu.İşte il il detaylar ve son durumlar…
• 12 Mayıs 2025 - 17:23 • Son Güncelleme:
• 12 Mayıs 2025 - 17:23 • Son Güncelleme: