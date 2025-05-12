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GündemMeteorolojiden 25 il için sarı kodlu uyarı! Su baskınlarına dikkat, yağış hafta sonuna kadar sürebilir
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Meteorolojiden 25 il için sarı kodlu uyarı! Su baskınlarına dikkat, yağış hafta sonuna kadar sürebilir

Meteoroloji haritayı güncelledi, yarın 25 kent için sarı kodlu uyarı geldi. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bolu, İzmir için de gün verildi. Hafta sonu plan yapacaklar için uyarılar yapıldı. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, salı gününden itibaren bölge genelinde sıcaklıkların 8-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini, serin ve yağışlı havanın cuma gününe kadar etkili olacağının tahmin edildiğini duyurdu.İşte il il detaylar ve son durumlar…

• 12 Mayıs 2025 - 17:23 • Son Güncelleme:
• 12 Mayıs 2025 - 17:23 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden 25 il için sarı kodlu uyarı Su baskınlarına dikkat, yağış hafta sonuna kadar sürebilir

Meteoroloji yeni haftanın haritasını güncelledi. Yaz sıcakları kısa sürdü yağışlı ve soğuk hava dalgası yeniden yurda giriş yapacak. Yurdun doğu kesimlerindeki bazı illerde yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

2Meteorolojiden 25 il için sarı kodlu uyarı Su baskınlarına dikkat, yağış hafta sonuna kadar sürebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Malatya, Elazığ, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güneyi ile Diyarbakır, Siirt ve Batman'da aralıklı, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

3Meteorolojiden 25 il için sarı kodlu uyarı Su baskınlarına dikkat, yağış hafta sonuna kadar sürebilir

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

4DOĞU AKDENİZ’DE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

DOĞU AKDENİZ’DE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Yarın sabah saatlerinden sonra Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep‘in batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5HAVA SICAKLIĞI 8-12 DERECE DÜŞECEK

HAVA SICAKLIĞI 8-12 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, salı gününden itibaren bölge genelinde sıcaklıkların 8-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini, serin ve yağışlı havanın cuma gününe kadar etkili olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

625 KENT İÇİN SARI ALARM

25 KENT İÇİN SARI ALARM

Adana, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis, Osmaniye

7Meteorolojiden 25 il için sarı kodlu uyarı Su baskınlarına dikkat, yağış hafta sonuna kadar sürebilir
8Meteorolojiden 25 il için sarı kodlu uyarı Su baskınlarına dikkat, yağış hafta sonuna kadar sürebilir
9Meteorolojiden 25 il için sarı kodlu uyarı Su baskınlarına dikkat, yağış hafta sonuna kadar sürebilir