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GündemMeteoroloji'den 20 il için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor, hava tersine dönüyor! Saat verildi ve...
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Meteoroloji'den 20 il için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor, hava tersine dönüyor! Saat verildi ve...

Meteoroloji'den 20 il için son dakika açıklaması! Yağışlar yeniden başlıyor, kuvvetli olacak. Hava tersine dönüyor. Günlerce devam edecek. Sıcaklıklar da düşüyor. Bayramda havanın nasıl olacağı merak ediliyordu ve belli oldu. Bugün 20 kentte yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen bayramda havanın nasıl olacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak 'Bayramda sıcaklıklar düşecek hatta yağış da var' dedi. Son dakika hava durumu...

• 26 Nisan 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden 20 il için son dakika uyarısı Kuvvetli yağış geliyor, hava tersine dönüyor Saat verildi ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu ile Edirne çevreleri, Kırklareli'nin batısı, Sivas, Bayburt, Kayseri'nin doğusu, Kastamonu ve Karabük’ün güneyi, Siirt, Batman çevreleri ve Mardin'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

2Meteorolojiden 20 il için son dakika uyarısı Kuvvetli yağış geliyor, hava tersine dönüyor Saat verildi ve...

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar etkili olurken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Şen'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

4Meteorolojiden 20 il için son dakika uyarısı Kuvvetli yağış geliyor, hava tersine dönüyor Saat verildi ve...

"Bahara girdik geçtiğimiz 10 gün içinde. Bahar sıcaklılarının bir adım ötesinde sıcaklıklar vardı. İstanbul civarı ve Marmara’da da bahar sıcaklıklarının üzerine geldik.

5Meteorolojiden 20 il için son dakika uyarısı Kuvvetli yağış geliyor, hava tersine dönüyor Saat verildi ve...

İstanbul’da Nisan ayı ortalamalarına baktığımız zaman en yüksek 17-18 derecedir. Şimdi 24-25 derece. Yağışlar çok fazla değil. Yarın ve ertesi gün Anadolu’da kırkikindi yağışları olacak.

6Meteorolojiden 20 il için son dakika uyarısı Kuvvetli yağış geliyor, hava tersine dönüyor Saat verildi ve...

Perşembe gününe kadar bu şekilde devam ediyor. Cuma günü sıcaklıklarda mevsim normallerine doğru dönüş var. Batıda yağış yok ama Anadolu’da devam edecek.

7TATİLE ÇIKACAKLAR DİKKAT

TATİLE ÇIKACAKLAR DİKKAT

Bayrama baktığımız zaman hava böyle olmayacak, bu sıcaklıkları bayramda göremeyiz. Marmara, Ege’de sıcaklıklar 20 derecenin altında gibi seyredecek.

8Meteorolojiden 20 il için son dakika uyarısı Kuvvetli yağış geliyor, hava tersine dönüyor Saat verildi ve...

Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde tatile gidecekler için söylüyorum sıcaklıklar şimdiki gibi değil. Bayramda sıcaklıklar düşecek hatta yağış da var."

9BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı bulutlu Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°CParçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°CParçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°CParçalı çok bulutlu, batısı kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°CParçalı bulutlu

10EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°CAz bulutlu

HATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu ilçelerinin öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ZONGULDAK °C, 17°CParçalı bulutlu

14ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 28°CAz bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 17°CAz bulutlu ve açık

TOKAT °C, 28°CAz bulutlu ve açık

TRABZON °C, 18°CAz bulutlu ve açık, sabah ve gece yer yer puslu ve sisli

15DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

17Meteorolojiden 20 il için son dakika uyarısı Kuvvetli yağış geliyor, hava tersine dönüyor Saat verildi ve...
18Meteorolojiden 20 il için son dakika uyarısı Kuvvetli yağış geliyor, hava tersine dönüyor Saat verildi ve...
19Meteorolojiden 20 il için son dakika uyarısı Kuvvetli yağış geliyor, hava tersine dönüyor Saat verildi ve...
20Meteorolojiden 20 il için son dakika uyarısı Kuvvetli yağış geliyor, hava tersine dönüyor Saat verildi ve...
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