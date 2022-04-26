Meteoroloji'den 20 il için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor, hava tersine dönüyor! Saat verildi ve...
Meteoroloji'den 20 il için son dakika açıklaması! Yağışlar yeniden başlıyor, kuvvetli olacak. Hava tersine dönüyor. Günlerce devam edecek. Sıcaklıklar da düşüyor. Bayramda havanın nasıl olacağı merak ediliyordu ve belli oldu. Bugün 20 kentte yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen bayramda havanın nasıl olacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak 'Bayramda sıcaklıklar düşecek hatta yağış da var' dedi. Son dakika hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu ile Edirne çevreleri, Kırklareli'nin batısı, Sivas, Bayburt, Kayseri'nin doğusu, Kastamonu ve Karabük’ün güneyi, Siirt, Batman çevreleri ve Mardin'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar etkili olurken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Şen'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:
"Bahara girdik geçtiğimiz 10 gün içinde. Bahar sıcaklılarının bir adım ötesinde sıcaklıklar vardı. İstanbul civarı ve Marmara’da da bahar sıcaklıklarının üzerine geldik.
İstanbul’da Nisan ayı ortalamalarına baktığımız zaman en yüksek 17-18 derecedir. Şimdi 24-25 derece. Yağışlar çok fazla değil. Yarın ve ertesi gün Anadolu’da kırkikindi yağışları olacak.
Perşembe gününe kadar bu şekilde devam ediyor. Cuma günü sıcaklıklarda mevsim normallerine doğru dönüş var. Batıda yağış yok ama Anadolu’da devam edecek.
TATİLE ÇIKACAKLAR DİKKAT
Bayrama baktığımız zaman hava böyle olmayacak, bu sıcaklıkları bayramda göremeyiz. Marmara, Ege’de sıcaklıklar 20 derecenin altında gibi seyredecek.
Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde tatile gidecekler için söylüyorum sıcaklıklar şimdiki gibi değil. Bayramda sıcaklıklar düşecek hatta yağış da var."
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Parçalı bulutlu Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°CParçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°CParçalı çok bulutlu, batısı kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°CParçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°CAz bulutlu
HATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu ilçelerinin öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ZONGULDAK °C, 17°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 28°CAz bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 17°CAz bulutlu ve açık
TOKAT °C, 28°CAz bulutlu ve açık
TRABZON °C, 18°CAz bulutlu ve açık, sabah ve gece yer yer puslu ve sisli
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu