METEOROLOJİ'DEN 18 EKİM UYARISI! 3 ilde şiddetli yağış, fırtına 100 kilometreye ulaşacak

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İstanbul'da hafta boyunca etkili olan kuvvetli yağışların ardından 18 Ekim Pazar günü hava durumu da yakından takip ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18-24 Ekim haftalık tahmininde İstanbul'un Anadolu Yakası için kuvvetli yağış beklentisi yer aldı. Kentin kuzey kesimlerinde de rüzgârın zaman zaman kuvvetlenmesi öngörüldü.



16 Ekim'de yayımlanan ayrı fırtına uyarısında ise İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyinde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde rüzgârın saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.



Bununla birlikte Meteorolojinin 18 Ekim sabahı yayımladığı son günlük raporda en şiddetli yağış uyarısı Düzce, Zonguldak ve Bartın için yapıldı.



İstanbul'da özellikle kıyı ve açık alanlarda bulunacak vatandaşların rüzgâr ve yağışa ilişkin güncel tahminleri takip etmesi önem taşıyor.