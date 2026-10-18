METEOROLOJİ'DEN 18 EKİM UYARISI! 3 ilde şiddetli yağış, fırtına 100 kilometreye ulaşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ekim Pazar günü için peş peşe uyarılar yayımladı. Düzce, Zonguldak ve Bartın'da metrekareye 100 kilograma kadar yağış beklenirken Batı Karadeniz kıyılarında rüzgârın hızı yer yer saatte 100 kilometreye ulaşabilecek. Sel, su baskını, heyelan ve çatı uçması riskine karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. Peki, bugün hangi illerde şiddetli yağış var, İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte Meteorolojinin 18 Ekim hava durumu tahminleri ve uyarı yapılan iller...
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Türkiye yeni haftaya yaklaşırken sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında. Özellikle Batı Karadeniz'de beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uyarı geldi. 18 Ekim Pazar günü Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yağışın yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Meteorolojinin son tahminlerine göre Batı Karadeniz kıyılarında rüzgârın hızı saatte 100 kilometreye kadar çıkabilecek. Bölgedeki kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve heyelan tehlikesi bulunuyor.
Olumsuz hava koşullarının yalnızca üç ille sınırlı kalması beklenmiyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu'da da kuvvetli yağış tahmini yapılırken Karadeniz'in farklı kesimlerinde fırtına etkili olacak.
18 EKİM'DE 3 İL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Ekim saat 15.35'te yayımladığı 527 numaralı uyarıya göre, 18 Ekim Pazar günü Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.
Kastamonu'nun kuzey ilçeleri de söz konusu meteorolojik uyarının kapsamında bulunuyor.
Yağış miktarının metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında olması tahmin ediliyor. Uyarının geçerlilik süresi 18 Ekim Pazar günü saat 00.00 ile 15.00 arası olarak açıklandı.
Meteoroloji, özellikle dere yatakları, su baskınına açık alanlar ve heyelan riski bulunan bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekti. Şiddetli yağışların ulaşımı da olumsuz etkilemesi bekleniyor.
FIRTINANIN HIZI 100 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR
Yağışla birlikte etkisini artırması beklenen rüzgâr için de ayrı bir meteorolojik uyarı yayımlandı.
Meteorolojinin 528 numaralı uyarısında, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da rüzgârın saatte 70 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esebileceği belirtildi. Aynı uyarı kapsamında Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinde de kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteorolojinin 18 Ekim tarihli günlük tahmininde ise Batı Karadeniz kıyılarında rüzgârın hızının yer yer 100 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Kuvvetli fırtına uyarısı 18 Ekim Pazar günü saat 19.00'a kadar geçerli.
BUGÜN HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18 Ekim tarihli günlük hava tahmininde Batı Karadeniz'deki üç ilin yanı sıra başka kentler için de kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor.
Çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklenen iller:
Düzce
Zonguldak
Bartın
Kuvvetli yağış beklenen iller:
Bolu
Karabük
Kastamonu
Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, ayrıca yayımlanan 527 numaralı çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısının da kapsamında. Yağışların yerel olarak farklı şiddetlerde görülmesi bekleniyor. Dolayısıyla aynı ildeki bütün ilçelerde eşit miktarda yağış düşmeyebilir.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da hafta boyunca etkili olan kuvvetli yağışların ardından 18 Ekim Pazar günü hava durumu da yakından takip ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18-24 Ekim haftalık tahmininde İstanbul'un Anadolu Yakası için kuvvetli yağış beklentisi yer aldı. Kentin kuzey kesimlerinde de rüzgârın zaman zaman kuvvetlenmesi öngörüldü.
16 Ekim'de yayımlanan ayrı fırtına uyarısında ise İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyinde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde rüzgârın saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.
Bununla birlikte Meteorolojinin 18 Ekim sabahı yayımladığı son günlük raporda en şiddetli yağış uyarısı Düzce, Zonguldak ve Bartın için yapıldı.
İstanbul'da özellikle kıyı ve açık alanlarda bulunacak vatandaşların rüzgâr ve yağışa ilişkin güncel tahminleri takip etmesi önem taşıyor.
ANKARA, İZMİR VE BURSA'DA 18 EKİM HAVA DURUMU
Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre Ankara çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bursa'da ise haftalık tahminde gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar ihtimali bulunuyor. İzmir, 18 Ekim tarihli son günlük tahminde kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller arasında yer almıyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI DA BEKLENİYOR
Kuvvetli sağanak ve fırtınanın yanı sıra bazı yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali de bulunuyor. Meteorolojinin haftalık değerlendirmesinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek noktalar ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin edildi.
Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken özellikle yüksek rakımlı güzergâhlarda hava koşullarının değişebileceği belirtiliyor.
METEOROLOJİ'DEN SEL VE HEYELAN UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış ve fırtınanın birlikte etkili olacağı bölgelerde çeşitli risklere karşı dikkatli olunmasını istedi.
Uyarı yapılan bölgelerde sel ve su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.
Özellikle alçak kesimlerde, dere yataklarına yakın bölgelerde ve su baskınına açık güzergâhlarda yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Fırtınanın etkili olduğu saatlerde çatı, tabela ve ağaç çevresinde bulunmak da risk oluşturabiliyor.
19 EKİM PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık tahminine göre yağışlı hava yeni haftanın ilk gününde de bazı bölgelerde etkisini sürdürecek.
Ancak 18 Ekim Pazar için yapılan çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının süresi, pazartesi gününün hava koşullarıyla karıştırılmamalı.
Meteorolojinin Batı Karadeniz'de şiddetli yağış için yayımladığı özel uyarı bugün saat 15.00'te, kuvvetli fırtına uyarısı ise saat 19.00'da sona erecek şekilde düzenlendi.
Yeni haftadaki hava koşulları için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel günlük ve bölgesel tahminleri esas alınacak.