Meteoroloji ve AKOM uyardı: Yeni haftada İstanbul'a lapa lapa yağacak! Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Ankara, Konya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin Tekirdağ'ın ve Çanakkale'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.