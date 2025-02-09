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GündemMeteoroloji ve AKOM uyardı: Yeni haftada İstanbul'a lapa lapa yağacak! Buzlanma ve don olaylarına dikkat
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Meteoroloji ve AKOM uyardı: Yeni haftada İstanbul'a lapa lapa yağacak! Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan birçok kent için uyarı geldi. Yurt genelinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdüreceği ve İstanbul’da yarın yeniden kar yağışı görüleceği belirtildi. İstanbul'daki deniz çekilmesinin nedenini ise CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı.

• 09 Şubat 2025 - 13:57 • Son Güncelleme:
• 09 Şubat 2025 - 13:57 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji ve AKOM uyardı: Yeni haftada İstanbula lapa lapa yağacak Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Türkiye genelinde yeni haftada hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. AKOM da yeni haftada Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam edeceğini vurgularken İstanbul'a 3 gün için kar uyarısında bulundu.

2Meteoroloji ve AKOM uyardı: Yeni haftada İstanbula lapa lapa yağacak Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Ankara, Konya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin Tekirdağ'ın ve Çanakkale'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

3Meteoroloji ve AKOM uyardı: Yeni haftada İstanbula lapa lapa yağacak Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Yeni haftada Akdeniz'in Batısı, Ege Bölgesi ile İç Anadolu'nun batısı parçalı ve çok bulutlu, kalan kesimler yağışlı geçecek. Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

4Meteoroloji ve AKOM uyardı: Yeni haftada İstanbula lapa lapa yağacak Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

5HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

6RÜZGAR

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

7KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: ÇIĞ VEW DON OLAYLARINA DİKKAT

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: ÇIĞ VEW DON OLAYLARINA DİKKAT

Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8Meteoroloji ve AKOM uyardı: Yeni haftada İstanbula lapa lapa yağacak Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9Meteoroloji ve AKOM uyardı: Yeni haftada İstanbula lapa lapa yağacak Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

10AKOMDAN İSTANBULA KAR UYARISI

AKOM'DAN İSTANBUL'A KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM) da İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 °C aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

11Meteoroloji ve AKOM uyardı: Yeni haftada İstanbula lapa lapa yağacak Buzlanma ve don olaylarına dikkat

AKOM ayrıca pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbul'da karla karışık yağmurun olacağını duyurdu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Konuşmakta bile güçlük çekiyoruz. Buz gibi var. Geçen hafta kar yağdı ama 200-300 metre yükseklikteki yerlere yağdı. Şehir merkezinde çok kısa süre kaldı, çünkü kar sıcaklığı yeterli değil. Şubat ayında kışı yaşıyoruz. Marmara Bölgesi’nde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde oluyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar İstanbul’da hava soğuk. Yükseklerde karla karışık yağmur yapabilecek.

12İSTANBUL’DA NEDEN DENİZDE ÇEKİLME OLDU

İSTANBUL’DA NEDEN DENİZDE ÇEKİLME OLDU?

Denizlerde çekilme var. Bu çekilmede sürekli olan kuzeyli rüzgarlardan kaynaklanıyor. Silivri veya Urla’daki çekilme tamamen rüzgarla, meteorolojik şartlarla ilgili. Vatandaşlarımızda deprem korkusu sarmasın bundan dolayı. Her şene olur, olağan çekilmedir. Rüzgarın estiği yöne doğru çekilme olur. Rüzgarın durmasıyla geçecektir.Yeni haftada günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 4, İstanbul'da 7, İzmir'de 10, Antalya'da 15, Adana'da 13, Diyarbakır'da 8, Samsun'da 6 derece civarında seyredecek.

13Meteoroloji ve AKOM uyardı: Yeni haftada İstanbula lapa lapa yağacak Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

14MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Çanakkale'nin, Kırklareli'nin ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAKARYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

15EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

16AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

17İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara, Konya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

18BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

19ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ARTVİN °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

20DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı bulutlu

21GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı bulutlu