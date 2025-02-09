Meteoroloji ve AKOM uyardı: Yeni haftada İstanbul'a lapa lapa yağacak! Buzlanma ve don olaylarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan birçok kent için uyarı geldi. Yurt genelinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdüreceği ve İstanbul’da yarın yeniden kar yağışı görüleceği belirtildi. İstanbul'daki deniz çekilmesinin nedenini ise CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı.
• 09 Şubat 2025 - 13:57 • Son Güncelleme:
• 09 Şubat 2025 - 13:57 • Son Güncelleme: