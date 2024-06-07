Meteoroloji son raporunu açıkladı! 33 şehir için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Yozgat ve Sivas hariç) bölgenin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin kuzeybatısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı