Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam kuzey ve güneydoğu kesimlerinin, yarın (Çarşamba) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 20°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın kuzey ve batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANKIRI 19°C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR 19°C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



SİVAS 16°C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı