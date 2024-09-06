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GündemMeteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı 5 ili uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda
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Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı 5 ili uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu güncelledi. Buna göre 5 il için sarı kodlu alarm verildi. Yapılan uyarıda sel, su baskını, heyelan ve yıldırım tehlikesine dikkat çekildi. Hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, İstanbul'da hafta sonu etkili olacak olan yağışların pazar günü son bulacağını söyleyerek önümüzdeki haftanın durumuyla ilgili tahminini paylaştı.

• 06 Eylül 2024 - 13:03 • Son Güncelleme:
• 06 Eylül 2024 - 13:03 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı 5 ili uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda

MGM, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Doğu Karadeniz'de 5 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon oldu. Meteorolojinin raporuna göre İstanbul'da da hafta sonu sağanak var. Bu yağışların Kuzey Marmara ve Kuzey Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.

2Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı 5 ili uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında İstanbul için yaptığı hava durumu değerlendirmesinde önümüzdeki haftanın tahmini paylaştı. Henüz sonbahar havasının gelmeyeceğini söyleyen Şen, pazar günü yağışların ardından sıcaklıkların tekrar yükselişe geçeceğini söyledi.

3Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Hafta sonu yağış geliyor ama çok kuvvetli değil. Pazar öğleden sonra devam edecek. Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağış var, sıcaklıklar 1-2 derece düşecek. İstanbul'da 30 dereceden 28 dereceye düşecek. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar düşecek ve ortalama seviyesinde olacak. İç Batı ve Kuzey Batı'da yükseliş olacak. Yağışlar da azalacak. Bugün Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış var. Su baskınlarına dikkat etmek gerek. Ordu Giresun civarında da yağış var ama su baskını yapmaz. Marmara'daki yağış da hafif, su baskını yapmaz. Cumartesi pazar denize girecek olanlar dikkat etmeli, rip akıntısı var.Önümüzdeki hafta sıcaklıklar tekrar artacak ama sonraki haftaya bakacağız. Sonbahar geldi diyemiyoruz henüz.

4BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU NASIL

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 32°CAz bulutlu

6EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 29°CAz bulutluİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutluMUĞLA °C, 36°CAz bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 35°CParçalı yer yer çok bulutluHATAY °C, 33°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı bulutluKONYA °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutluYOZGAT °C, 25°CParçalı bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı bulutluSİNOP °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; aralıklı ve yerel kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 37°CAz bulutlu ve açık