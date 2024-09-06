Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı 5 ili uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu güncelledi. Buna göre 5 il için sarı kodlu alarm verildi. Yapılan uyarıda sel, su baskını, heyelan ve yıldırım tehlikesine dikkat çekildi. Hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, İstanbul'da hafta sonu etkili olacak olan yağışların pazar günü son bulacağını söyleyerek önümüzdeki haftanın durumuyla ilgili tahminini paylaştı.
• 06 Eylül 2024 - 13:03 • Son Güncelleme:
• 06 Eylül 2024 - 13:03 • Son Güncelleme: