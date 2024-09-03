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GündemMeteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı 28 ili uyardı: Sıcaklıklar düşüyor gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor
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Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı 28 ili uyardı: Sıcaklıklar düşüyor gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

Son dakika haberine göre, sıcaklıklar düşüyor kuvvetli sağanak yağışlar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

• 03 Eylül 2024 - 18:54 • Son Güncelleme:
• 03 Eylül 2024 - 18:54 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının Ege ve Akdeniz'de 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı 28 ili uyardı: Sıcaklıklar düşüyor gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA 22°C, 36°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 18°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Konya, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA 18°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 22°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer olarak kuvvetli olması bekleniyor.

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 33°CAz bulutlu

VAN 12°C, 28°CAz bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 37°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 23°C, 35°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 36°CAz bulutlu ve açık